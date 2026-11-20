Компанията-разработчик на изкуствен интелект "Антропик" се превърна в една от най-ценните публични компании в света, след като акциите ѝ започнаха да се търгуват на публичния фондов пазар, с което оценката ѝ достигна приблизително 1,7 трилиона долара.

Акциите на "Антропик" надминаха очакванията цена от 83 долара, в рамките на деня се търгуваха за около 111, а при затваряне на пазара цената им беше 97 долара. Дебютът на компанията на борсата беше решаващ тест за индустрията, предвид огромното количество пари, вложени в развитието на технологията.

Като първата изцяло AI компания, която става публична, "Антропик" почти сигурно ще види значителни колебания в цената на фондовия пазар в бъдеще, коментират анализатори. А пред централата на компанията в Сан Франциско имаше протест. Според демонстрантите изкуственият интелект е заплаха за хората.