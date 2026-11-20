Изборът за членове на Висш съдебен съвет влезе в седмичната програма на парламента като първа точка от дневния ред на заседанието.

Народното събрание трябва да избере 11 представители в кадровия орган на съдебната власт. Кандидатите са общо 21 за двете колегии - съдийската и прокурорската. За да бъде избран, всеки един трябва да получи минимум 160 гласа в пленарната зала.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не участват в разговори за подкрепа. Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет, който да смени настоящия, чийто мандат изтече преди повече от четири години, е един от основните ангажименти на управляващите от "Прогресивна България". Те разполагат със 131 депутати и още в началото на мандата заявиха, че няма да търсят подкрепа от ГЕРБ и ДПС.

"Демократична България" имат 21 гласа в парламена, а "Продължаваме Промяната" - 16. Ето и част от коментара на някои от политическите сили вчера.