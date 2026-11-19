Съществено застудяване и температури под нулата се очакват през новата седмица. Преди това и в близките три дни ще остане много ветровито и по-топло от обичайното за сезона, макар че температурите постепенно ще се понижават. Предупреждение за опасно силен вятър, с пориви в областите с код оранжево над 100 км/ч, е в сила през нощта в Северна България и на север от планините.

Ще има и много райони с валежи, по-значителни по количество в Северозападна България. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 8° и 13°, а максималните – от 17° до 22°, в София – около 19°. В часовете преди обяд ще има райони с мъгли и слаби превалявания, но следобед облачността почти навсякъде ще намалее до слънчево. В Северна България ще духа силен северозападен вятър, с пориви до около 90 км/ч в североизточните райони.

И по Черноморието ще бъде много ветровито. Денят и там ще започне с облачно време, но през деня облачността бързо ще намалее, най-късно по южното крайбрежие.

В планините ще остане много ветровито, но след бурните пориви днес, утре вятърт ще е умерен и силен, с посока северозапад. Ще бъде облачно, с валежи от дъжд в масивите в западната половина от страната. Сняг ще вали само по най-високите върхове, където и максималните температури ще останат под нулата.

Ветровито и топло за сезона ще се задържи и на Балканите. По-значителна облачност и валежи, на места придружени и от гръмотевици, ще има в западната половина от полуострова. Значителни валежи се очакват утре на Пиренеите. Ще вали и в много райони от Европа поради топлото за сезона време – все още дъжд. Сняг ще вали само в Северна Европа. Максималните температури в европейските столици ще бъдат в широки граници – от градус над нулата в Стокхолм до 24° в Атина.

През почивните дни температурите у нас ще се понижават, но ще останат по-високи от климатичните норми. Ще се задържи ветровито, ще има и валежи, на повече места в събота, но съществени количества не се очакват. В понеделник ще вали в много райони от страната. Ще започне застудяване и вероятността в сутрешните часове във вторник в Североизточна България да превали и сняг е голяма.