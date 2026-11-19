Двама от най-големите българските алпинисти Кънчо Долапчиев и Кирил Досков са сред имената, които тази вечер ангажираха с любопитни разкази вниманието на аудиторията на Банско филм фест.

45 години от първата българска хималайска експедиция – Лхотце“ – за това говори Кънчо Долапчиев, а Кирил Досков върна историята със 240 години назад, когато се случва първото документирано изкачване на Монблан, с което се поставя началото на съвременния алпинизъм.

"За нашата общност това е нещо, много, много важно. Защото е единственото място, където се събират единствените поколения български алпинисти. Не само че самите ние се виждаме поне веднъж в годината, а и се срещаме с хора от световната алпийска общност", каза Досков, който е алпинист и геолог.

На площада пред читалището в Банско, е специалната изложба по повод 25-тата годишнина на фестивала.

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