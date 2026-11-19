ЦСКА почти разпродаде билетите за първия си европейски мач на реновирания стадион "Българска армия". По информация на БНТ за сблъсъка с Трабзонспор до този час феновете са изкупили над 17 500 билета, като все още остават единични бройки за някои трибуни. Има пропуски и за гостуващия сектор, който ще се използва от червените привърженици.

ЦСКА приема Трабзонспор с Мохамед Салах в Лигата на конференциите следващият четвъртък. Заради наказание наложено на турския отбор, гостуваща агитка няма да има.



