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ЦСКА по стъпките на Байерн, Арсенал и Барселона с нова дигитална услуга за феновете

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Спорт
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"Червените“ се нареждат до водещите европейски клубове с въвеждането на единен профил за приложението MyCSKA, феншопа, клубния сайт и билетната система

цска стъпките байерн арсенал барселона нова дигитална услуга феновете
Снимка: Официален сайт на ПФК ЦСКА София
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ЦСКА обяви въвеждането на единен дигитален профил, който ще улесни достъпа на привържениците до официалните онлайн платформи на клуба. Новата функционалност се реализира в партньорство с ultrafan и обединява мобилното приложение MyCSKA, клубния сайт, феншопа и билетната система.

С промяната феновете на "червените“ ще могат да използват всички услуги чрез един личен профил, без необходимостта от отделни регистрации. От клуба подчертават, че инициативата е част от дългосрочната стратегия за дигитална трансформация и следва практики, прилагани от европейски грандове като Байерн Мюнхен, Арсенал, Ливърпул и Барселона.

"Вече само с един-единствен личен профил всеки армеец ще има достъп до всички официални платформи на клуба, а благодарение на това изключително удобство ще може да спести време и усилия, получавайки най-пълноценното фен изживяване“, се посочва в съобщението на ЦСКА.

Основна роля в новата система има приложението MyCSKA, разработено от ultrafan като първото клубно фен приложение в България. То предлага новини, информация за мачове, статистика на живо, игри, куизове, социална мрежа за привържениците и достъп до официалния феншоп.

Чрез платформата феновете могат да се възползват и от специални търговски предложения, както и да събират UFP точки според своята активност. Натрупаните точки дават възможност за участие в различни фен изживявания.

От ЦСКА уточняват, че целта е MyCSKA постепенно да се превърне в цялостна дигитална екосистема, която да обединява ежедневната комуникация с клуба, покупките на артикули и посещенията на мачове.

"Един профил. Един по-свързан ЦСКА. Повече възможности за армейците в MyCSKA powered by ultrafan“, завършва официалното съобщение на клуба.

#ПФК ЦСКА София

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