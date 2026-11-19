Волейболистката на Марица Пловдив Елена Бечева изрази задоволство от представянето на своя отбор след категоричната победа с 3:0 (25:16, 25:13, 25:16) над ЦСКА в отложен двубой от петия кръг на Националната волейболна лига за жени.

Действащите шампионки записаха шестия си пореден успех от началото на сезона и останаха единственият непобеден отбор в първенството.

Пред БНТ Бечева призна, че закъснението на срещата е повлияло на концентрацията на пловдивчанки, които започнаха по-колебливо двубоя.

"Да, със сигурност ни повлия, защото малко излязохме от ритъм. Мисля, че започнахме мача колебливо, имаше напрежение и се усещаше. Но съм щастлива, че след това успяхме да се съберем“, коментира волейболистката.

Бечева завърши като най-резултатната състезателка на паркета, но подчерта, че доброто ѝ индивидуално представяне е резултат от колективните усилия на отбора.

"Усетих се добре, честно казано. Всичко, което правя, е благодарение на отбора и на момичетата около мен. Все пак това е отборен спорт и съм щастлива както от моето представяне, така и от представянето на отбора“, заяви тя.

Състезателката говори и за новата си роля в състава на Марица, след като през настоящия сезон получава повече възможности за изява като титуляр.

"Беше ми много лесно да се адаптирам, защото момичетата са изключително добри. Имаме един много силен колектив и това ми помогна много да бъда част от отбора“, допълни Бечева.

След успеха над ЦСКА Марица продължава без загуба в женското волейболно първенство. Следващото предизвикателство пред пловдивчанки е гостуването на Миньор в Перник на 21 ноември, а три дни по-късно шампионките ще приемат хърватския ЖОК Рибола Кащела в турнира за Купата на CEV.