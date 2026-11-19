България, Турция и Румъния работят по изграждане на ударна военноморска групировка, която да противодейства на заплахата от дронове в Черно море, като нейната основа ще бъде действащата в момента противоминна група на НАТО. Това обяви военният министър Димитър Стоянов по време на изслушване в комисията по отбрана.

През следващия месец военните министри на България, Турция и Румъния ще се срещнат в Букурещ, а началниците на отбраната в Анкара, за набелязване на координирани действия срещу заплахите в Черно море. По една от тях вече се работи активно.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Реализираме ударна групировка, която действа в Черно море без да се налага да се нарушава конвенцията от Монтрьо, да се вкарат кораби на други държави. Работим в тази посока. Разбира се, има различия между трите страни, между България, Румъния и Турция. Надявам се да стигнем колкото се може по-бързо до единомислие и тази групировка скоро да бъде ситуирана, като първия център, който ще бъде, щабът ще бъде в Турция."

Стоянов обясни, че се преговаря със Съединените щати да отключат софтуерно възможността изтребителите F-16 да се въоръжават с малокалибрени 70- милиметрови ракети.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Не е икономически изгодно да изстреляме една ракета от 500 милиона долара срещу един дрон, който струва 10 000 долара.Точно това ни е идеята. В момента сме в разговори с колегите от Съединените американски щати като евентуално първо действие на нашите самолети F-16 да се позволи софтуерно да се използват 70-милиметрови ракети, които са сравнително евтини."

Работи се и за въоръжаване на разузнавателните ни безпилотни системи с прихващачи на дронове.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Предвидили сме оборудването на безпилотна летателна система, с която разполагат и служба "Военно разузнаване", и военноморските сили, и сухопътни войски, да придобием средства за кинетично въздействие към тях."

Парламентът одобри проект за закупуване на 57 нови самоходни гаубици „Цезар“ с калибър 155 мм на стойност 686 млн. евро и споразумение с Германия за придобиване на 5 зенитно ракетни комплекса "Ирис -Т".