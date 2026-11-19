Помощник-треньорът на Марица Пловдив Кристиян Илиев изрази задоволство от представянето на своя отбор след категоричната победа с 3:0 (25:16, 25:13, 25:16) над ЦСКА в отложен двубой от петия кръг на Националната волейболна лига за жени.

В срещата, играна в столичната зала "Васил Симов“, действащите шампионки записаха шестия си пореден успех от началото на сезона и останаха единственият отбор без поражение в първенството.

Пред БНТ Илиев коментира по-бавното начало на пловдивчанки и дали десетминутното закъснение на срещата е оказало влияние върху представянето им.

"Малко може би повлия, но като цяло бяхме доста стегнати и играхме на едно достатъчно прилично ниво“, заяви специалистът.

Илиев говори и за адаптацията си към новата роля в треньорския щаб на Марица, след като в началото на сезона се очакваше италиански специалист да поеме отбора.

"Естествено, всеки един ден е адаптация към тренировъчния процес и към момичетата, както и те към щаба. Така че процесът е много положителен в момента“, обясни той.

Помощник-треньорът подчерта, че въпреки отсъствието на Марица от Шампионската лига през този сезон, клубът продължава да има амбиции за добро представяне на европейската сцена.