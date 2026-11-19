Предизвикателствата пред комуникационните специалисти в условията на изкуствения интелект и динамиката на информационния поток бяха сред темите на PR фестивала "Денят на Бернайс".
Той се организира от Българското дружество за връзки с обществеността, което тази година отбелязва 30 години от създаването си. Мотото на форума тази година е "ПР-ът днес: Скорост и достоверност".
Гергана Иванова, председател на УС на Българското дружество за връзки с обществеността: "Новините се споделят мигновено, информацията е навсякъде около нас, във всеки един момент. Но големият въпрос за бъдещето наистина е какво правим с достоверността и как всъщност примиряваме тези две необходимости. От една страна, да сме бързи и актуални, от друга страна обаче да бъдем и наистина такива, на които да вярват."