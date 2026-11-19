Предизвикателствата пред комуникационните специалисти в условията на изкуствения интелект и динамиката на информационния поток бяха сред темите на PR фестивала "Денят на Бернайс".

Той се организира от Българското дружество за връзки с обществеността, което тази година отбелязва 30 години от създаването си. Мотото на форума тази година е "ПР-ът днес: Скорост и достоверност".