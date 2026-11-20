Николай Минков, който през 2025 година изигра пет мача за България, включително по 90 минути срещу Испания и Ирландия, от началото на настоящия сезон е без клуб след раздялата си с Ботев Пловдив, макар да е имал предложение и от чужбина. Минков изигра общо 169 мача с екипа на Ботев Пловдив, спечели Купата на България и взе участие в осем европейски срещи за „канарчетата“.

"Нямам точно обяснение как така са получиха нещата. Аз до май месец бях в Ботев Повдив. Пет години изкарах. И така реших да направя следваща крачка. Имах надежди за трансфер в чужбина, така и ми се казваше. Но, може би съм бил подведен", заяви Минков.

Той изказа съболезнования към близките на президента на "канарчетата" Илиян Филипов.

"Искам да подчертая за всички хора, които са фенове на Ботев Пловдив, да знаят, че аз с него съм бил в добри отношения. Просто така са получиха нещата. Тръгнах си от отбора, но отношенията ми с него и с всички други в клуба бяха в добро отношение", подчерта футболистът.

Минков се надява да се върне скоро в игра.

"Надявам се като цяло след Нова година да се върна. Това ми е идеята, защото доста време съм без отбор. И се надявам да взема най-доброто решение за себе си. Предвид факта, че дълго време не съм играл, но мога да кажа, че се намирам в добра форма. Има интерес към мен, дори сега ми звънят отбори, агенти се свързват с мен също така за отбори в чужбина. И се надявам до другия месец да има някакво официално развитие по този казус", коментира футболистът.

На въпроса как се отразява на един футболист да тренира индивидуално, той отговори:

"Тежко е. Тежко е, наистина, когато стоиш отстрани и преди това си играл постоянно. Самата атмосфера в дадения отбор е различна, готвиш се с футболисти, но в крайна сметка така се е получило. Много по-големи играчи от мен са изпадали в такава ситуация."

Минков изказа и мнението си за новия стадион на ЦСКА и за базите у нас като цяло.

"Може би за мен едно от важните неща е това, което стана в Пловдив, направиха"Колежа", това, което виждаме на стадион "Българска армия", уникален стадион. Може би първо трябва да се тръгне от терени, бази, най-вече според мен от школите, за да може децата да се развиват, а не да стоим на едно място", завърши той.

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