Днес общото събрание на следователите трябва да избере един член на Висшия съдебен съвет от тяхната професионална квота. Кандидатите са двама – Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура и Петко Петков от Националната следствена служба.

Гласуването, което ще се проведе с хартиени бюлетини, започва в 8:00 ч. и ще приключи в 18:00 ч. Резултатът трябва да е известен до 23:00 ч. Гласуването се провежда на пет места в страната – в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

С това ще приключи процедурата по попълването на състава на новия Висш съдебен съвет, след като прокурорите избраха своите четирима представители, след тях съдиите – шестима представители, а вчера Народното събрание избра 11 членове от парламентарната квота. ВСС се състои от 25 души.