Водещата на "Евровизия" Виктория Сваровски призна, че е голяма почитателка на ДАРА. "Още щом чух "Бангаранга", много я харесах", каза Сваровски пред Бойко Василев за предаването "Панорама".

БНТ: Госпожо Сваровски, преди няколко месеца разговаряхме и обещахте да дойдете в България. Ето че дойдохте. Успя ли София да Ви изненада и с какво?

Виктория Сваровски: Много ми харесва градът. За първи път съм в България и в София. Още не съм видяла кой знае колко. Кацнахме на летището, а от вчера програмата ни е много натоварена. Но днес успях да вляза в църква и да запаля няколко свещи. Много е красиво. Минахме и покрай сградата на университета. Старата част на града много ми харесва.

БНТ: Получихте наградата „Международен талант“ на сп. “Гламър”. Вие сте телевизионен водещ, дизайнер, предприемач, а също танцьорка и певица. Коя е истинската Виктория?

Виктория Сваровски: Много хора ме питат това. Да водя предавания е голямата ми страст - и моята професия. Но съм и предприемач. Във всяка сфера трябва да има капитан, както на кораб. В моя случай това съм аз. Аз съм дизайнер, водеща, модел, певица. В крайна сметка, Виктория Сваровски е бизнесдама.

БНТ: Променя ли се талантът в епохата на изкуствения интелект?

Виктория Сваровски: С изкуствения интелект всичко става по-лесно. Той вече замества много хора. Тъжно е, но е така. Много се радвам, че засега не може да замени водещите. Но кой знае какво ни чака?

БНТ: Но изкуственият интелект не може да замени и бизнеса.

Виктория Сваровски: Така е. Но наистина ни улеснява. Да си призная, в началото не бях голяма почитателка на изкуствения интелект. Мисля, че е важно хората да имат своята ниша и своята работа. Хората все още се ръководят и от чувствата си, а изкуственият интелект – не.

БНТ: Вие се разплакахте на първото си модно ревю. А от години водите предавания, без да Ви мигне окото. Какво излиза: че по-трудно на модния подиум, отколкото в студиото, така ли?

Виктория Сваровски: Съвсем различно е. Вълнувам се и когато водя предаване. Но там аз съм тази, която трябва да преведе зрителите. Няма как просто да излезеш и да се разплачеш. Като дизайнер също гледам сериозно на работата си, но тогава емоциите надделяха и не успях да сдържа сълзите си. Подготовката отнема толкова много време. Създаваш моделите, съсредоточаваш се върху ревюто, лично избираш буквално всичко, до най-малкия детайл. И изведнъж виждаш как ревюто оживява, как тези красиви жени дефилират по подиума с дрехите, които си създала. Много е вълнуващо. Затова се разплаках.

БНТ: Като гледам дрехите, които създавате, ми се струват доста изчистени. Непретенциозни са. А на екрана сте цялата в цветове и блясък. И пак стигаме до същия въпрос. Коя е истинската Виктория?

Виктория Сваровски: Истинската Виктория е по-спокойна. Обичам да прекарвам време със семейството си, да ходя в планината и да плувам в езера. Обичам спорта и съм здраво стъпила на земята. Именно това исках да отразя в модната си линия: дрехи, подходящи за всеки ден. А в съчетание с бижута, ефектни обувки на висок ток и хубава чанта, те могат да се носят и вечер. По дрехите няма камъни с изключение на една черна рокля миди с няколко кристала в горната част. Имам и две тениски с дискретни детайли. Реших да не използвам кристали в останалите модели, защото не мисля, че жените искат да носят такива дрехи през деня. Те не търсят толкова блясък, а нещо по-непринудено. Въпреки това дрехите излъчват лукс благодарение на много добрата кройка.

БНТ: Семейството, казвате. Фамилията Ви се помни лесно, но буди и предубеждения. Кога си казахте: „Искам да ме оценяват по собствените ми заслуги. Искам да бъда себе си“?

Виктория Сваровски: Това започна много рано. Бях на 15, когато започна кариерата ми и подписах договор със Sony Music в Германия. На 18, след като взех международно призната диплома, се преместих в Лос Анджелис. Винаги съм знаела, че ще тръгна по свой път и сама ще си го проправя. На кораба има един капитан. „Сваровски“ е огромен кораб, но с много капитани. Аз вярвам, че корабът трябва да има един капитан: по-лесно се управлява. По-добре да си капитан на собствения си кораб, отколкото да си един от многото.

БНТ: И Вашият кораб има един капитан на име Виктория, което означава „победа“.

Виктория Сваровски: Много мило. Но със сигурност не съм сама на този кораб. Зад мен стои голям екип. Без прекрасен екип няма как да се справиш. Винаги казвам, че екипът ми е семейството, което сама съм избрала. И много се радвам, че ги има.

БНТ: Няколко пъти сте казвали, че сте искали да бъдете и финансово независима от семейството си. Какво искахте да докажете?

Виктория Сваровски: Като се върна към историята на семейната ни фирма, се сещам за пра-прадядо ми, предприемачът Даниел Сваровски, който е поставил началото. Искал е да постигне нещо голямо, да даде на хората възможност да заблестят. Измислил е нещо и е поел по свой път. Аз не искам да съм част от нещо, което друг е измислил. Много се гордея с това, което е постигнало семейството ми, но искам и аз да постигна нещо свое. Искам след 40 години, да речем, да се обърна назад и да си кажа: „Ето какво постигнах. Това е моята империя. Това е компанията, която изградих.“ Може дотогава да съм успяла да я развия. Човек никога не знае. Може да стане и обратното. Но това е целта ми. Ако успея, ще мога да се обърна назад и да кажа: „Това постигнах сама, а не благодарение на семейството си.“

БНТ: Българите никога няма да Ви забравят заради онази вечер на „Евровизия“.

Виктория Сваровски: Направо настръхвам.

БНТ: Наистина ли?

Виктория Сваровски: Да! Веднага си спомням мига, в който ДАРА спечели. На разделения екран Израел и България бяха рамо до рамо. Да си призная, бях голяма почитателка на ДАРА. Още щом чух „Бангаранга“, много я харесах. Всеки изпълнител на „Евровизия“ е страхотен, но аз си казах: „Млада жена! Вдъхва увереност! Ако спечели, ще е хубаво послание към света.“ Дори сега, докато си говорим за това… Невероятно е. Преживях го заедно с нея и страшно се радвам, че спечели.

БНТ: Има ли нещо от онази вечер, което никога няма да забравите?

Виктория Сваровски: Не е едно. Седмицата на „Евровизия“ беше много, много дълга. Много хора гледат само финала. Ако си почитател на „Евровизия“, знаеш, че има първи и втори полуфинал. А във виенската зала „Щатхале“ два пъти на ден подготвяхме всичко отново за следващото предаване. През онази седмица водих 12 предавания. Направо е лудост. И Вие сте в шоубизнеса. Знаете колко е трудно и колко е изтощително. Спях съвсем малко. Но финалът си е финал и това беше най-специалният момент от всички. Всъщност имаше и още два. Единият беше, когато започна парадът на знамената. Репетирахме и Дара стоеше до мен. Току-що се бяхме запознали зад кулисите и тя ме попита: „Ей, ти ли си водещата?“ Помислих си: „Я, каква е нахакана! Но е забавна. Знае какво иска.“ Оттогава я следя. Другият момент беше на финала, когато трябваше да кажа последната реплика на шоуто. Развълнувах се толкова, колкото когато видях дрехите от моята модна линия на подиума. Седмицата беше толкова напрегната, а преди това бяхме репетирали с месеци. И ето че идва последната реплика и знаеш, че всичко свършва. Това също много ме развълнува.

БНТ: Сега е ред на България и БНТ да организира конкурса, а Вие казахте колко много работа изисква това. Какво бихте ни посъветвали?

Виктория Сваровски: За шоуто се грижат много професионалисти. Едва ли е нужно аз да им казвам как се подготвя такова шоу. Имате и подкрепата на Европейския съюз за радио и телевизия. А на водещия бих казала да се подготви много добре. Системата за гласуване е сложна. Водиш най-голямото предаване на живо в света и те гледат около 180 милиона души. Вземете например Супербоул – гледат го около 135 милиона души. А „Евровизия“ има много повече зрители. Ето това е невероятното. Стоиш насред залата и числата идват едно след друго с такава скорост! Трябва наистина добре да познаваш системата. Това бих казала на българския водещ: да обърне специално внимание на системата за гласуване.

БНТ: Да се върнем на наградата, която получихте. Има ли жена, която лично Ви е вдъхновявала професионално?

Виктория Сваровски: Честно казано, това е майка ми. Тя е най-силният ми пример за подражание. Беше до мен от самото начало. Винаги вярваше в мен, дори когато аз самата не вярвах в себе си.

БНТ: Какъв съвет бихте дали на едно българско момиче, което иска да бъде Виктория Сваровски?

Виктория Сваровски: Никога не спирай да мечтаеш. Някои ще ти кажат: „Може би тази мечта е прекалено голяма за теб.“ Никоя мечта не е прекалено голяма. Ако вярваш в нея, преследвай я. Продължавай напред, защото всяка малка стъпка те приближава до целта ти. Говорих си с Дара, която също е оттук, от България. Тя ми каза: „На мен в началото ми беше много трудно. Какво ли не ми се струпа на главата. Но продължих напред. Не спрях да се боря.“ Интересното е, че всеки, който е постигнал нещо в шоубизнеса, е минал през трудни моменти.

БНТ: Ние сме водещи. А водещите живеят в поляризиран свят. Как един водещ да остане безпристрастен, когато всички вземат страна?

Виктория Сваровски: Мненията са толкова различни. Винаги ще има хора, които те обичат, и такива, които не те харесват особено. И в това няма нищо лошо.

БНТ: Някои казват, че вече не живеем в мъжки свят. Трябва ли жените да бъдат овластявани още?

Виктория Сваровски: Много неща са се променили през вековете. Днес жените са в по-добро положение, отколкото преди. Разбира се, че жените имат нужда от повече възможности. Но и мъжете имат. За една жена все още не е лесно. Да вземем мен например. Ако имам деца, няма да мога да пътувам толкова, колкото сега, защото искам да съм и добра майка. А при един мъж е друго, що се отнася до кариерата му. Все пак не той ражда децата. Жените са много силни. Някои работят като луди. Пътуват, градят кариера и имат деца. Имаме ли още нужда от повече възможности ние, жените? Разбира се, че имаме. Но много неща са се променили.

БНТ: Знаете, че телевизията на живо не е шега работа. Преди да излезете на сцената, какво си спомняте от предишните си изяви – най-тежките моменти или най-хубавите?

Виктория Сваровски: Най-трудно ми беше в началото. Случайно станах водеща. Преди това бях певица и автор на песни, живеех в Лос Анджелис и там си прекарвах чудесно. После ми се обадиха от Германия и ме попитаха дали искам да участвам в едно предаване, което се казва „Let’s Dance“. Явих се и спечелих. И изведнъж ме попитаха дали искам да го водя. Помислих си: „Добре, няма проблем. Ще го водя. Супер! Каква чудесна възможност! Това е следващото ниво.“ Тогава не си давах сметка колко бях неопитна. Хвърлиха ме в дълбокото. Учех се как се води предаване направо в ефир. Затова в първите предавания не се представих толкова добре, колкото очаквах от себе си. Днес вече ми е втора природа. Обичам това, което правя. Обичам си работата. А освен че водя предавания, се занимавам и с дизайн. Покрай собствената си марка опознавам и козметичния бизнес. Имам и рекламни договори. Занимавам се доста и с изкуство. Това му е хубавото. Сега се радвам на всичко, което правя, до най-малкото нещо.

БНТ: И накрая – имате ли някаква „вълшебна сила“?

Виктория Сваровски: А каква е Вашата вълшебна сила?

БНТ: Да изслушвам хората.