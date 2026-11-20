Пореден, но последен ден с необичайно високи за втората половина на ноември температури – в много райони от страната над 20°. 24° в Сандански, 23° в Пазарджик и Кърджали, 22° в Пловдив и Бургас.

В близките дни температурите постепенно ще се понижават. Съществено застудяване предстои през новата седмица, когато в по-голямата част от страната минималните температури ще бъдат отрицателни, а максималните – под 10°. В събота ще остане все още топло за сезона с температури рано сутринта в интервала от 5° до 10°, в София – около 6°, а на морския бряг – от 11° до 13°.

През деня температурите ще бъдат между 14° и 19°. Ще има и слънчеви часове, но и райони с превалявания. След поредицата дни с опасно ветровито време вятърът ще бъде умерен, с посока от северозапад. В планините обаче и утре ще бъде много ветровито, с временно силен северозападен вятър. И там ще има райони с превалявания, като границата между дъжд и сняг е все още сравнително високо – на около 1800 метра.

По Черноморието превалявания ще има преди обяд, но в следобедните часове ще бъде слънчево, със слаб и умерен северозападен вятър. По-високи от обичайните ще останат температурите и навсякъде на Балканите. По-значителна облачност и превалявания ще има в северната половина от полуострова. Силен вятър и проливни валежи се очакват на Пиренеите, а до вечерта ще завали и в Западна Франция.

Дъжд и сняг ще вали в Северна Европа. Очакванията са у нас в близките дни снежната граница да не се спусне под около 1500 метра надморска височина. В неделя ще остане все още топло за сезона, макар че температурите слабо ще се понижат. Превалявания ще има в края на деня и през нощта срещу понеделник.

По-значителни валежи се очакват в понеделник, когато със силен вятър от северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух. Във вторник температурите съществено ще се понижат. В сряда ще бъде слънчево, но застудяването ще продължи.