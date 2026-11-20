Три национални рекорда бяха подобрени по време на Държавното първенство по плуване в малък басейн в Бургас.

Най-впечатляващо постижение записа Камелия Стоименова (Спринт София), която спечели финала на 200 метра бруст за жени с време 2:24.31 минути и свали повече от секунда от досегашното си върхово постижение, което постави преди година в Лондон. На 2 ноември 2025 г. Камелия Стоименова написа история, като подобри 37-годишния национален рекорд на Таня Богомилова на 200 метра бруст за жени в малък басейн (25 м). Постижението на Стоименова тогава бе 2:25.59 минути, с което тя свали от времето на олимпийската шампионка от 2:25.95 мин., поставено на 20 март 1988 г. в Благоевград.

Националният рекорд на 50 метра гръб за мъже бе подобрен от Валентин Филипов (Астери), който спечели финал Б с време 24.26 секунди и подобри досегашния стандарт, поставен от Владислав Терзиев - 24.37 секунди преди пет години също в Бургас. Дарен Кирилов спечели финал А в дисциплината също с време под досегашния рекорд на Терзиев - 24.27 секунди.

15-годишната Владимира Цулева (Сандански) постави ново постижение за девойки (15-17 години) на 50 метра бътерфлай. Тя спечели златото в дисциплината с 27.16 секунди.