Големият спортист Армен Назарян влиза в Залата на славата на Българската национална телевизия.

"Хората уважават спорта. Като минавах по улиците с автографи, с уважение и така свикнах да остана в България", откровен е бившият борец, донесъл десетки медали за България.

В "Зала на славата" ви припомняме успехите на олимпийския, световен и европейски шампион по борба Армен Назарян.

Гледайте предаването тази неделя, 22 ноември в 13:15 ч. по БНТ 1!