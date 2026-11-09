Кристин Илийна завърши 11-та в турнира по плажна борба на Младежките олимпийски игри в Дакар

Кристин Илийна приключи участието си на турнира по плажна борба на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

16-годишната българка, която за първи път стартира в тази дисциплина, допусна три поражения в група С на категория до 45 килограма. В първия си мач Илийна отстъпи с туш само за 8 секунди пред Карен Арасели Риос Силва (Мексико), а във втория си двубой загуби с 1:3 от Н Наме Брем (Гвинея-Бисау) за 65 секунди. В третата си среща българката претърпя загуба с 0:5 от Валери Едит София Рубио Торес (Колумбия).

Така Кристин Илийна завърши на четвърто място в своята група без спечелен двубой.

Само победителките във всяка група и най-добрата, класирала се на второ място, продължават на полуфиналите.

Победителка в категорията стана представителката на домакините Ндейе Диатта.

Общо 96 борци от 52 държави спорят за медалите. Схватките са на плажа „Сали Бийч Уест“ в курорта Сали. Дисциплината прави дебют на Младежки олимпийски игри, които може да гледате по БНТ 3 и на сайта ни.