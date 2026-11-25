Българската федерация по борба представи спортния календар за следващата година, която ще започне с държавно лично първенство за мъже и жени на датите 14-16 януари, като градът домакин все още не е уточнен. Международният турнир "Дан Колов - Никола Петров" ще бъде проведен на 25-28 февруари в София, като столицата е поставена под въпрос и все още не е окончателно заявена.

След срещата на Управителния съвет БФ Борба внесе и пояснения за бъдещата работа на централата след смяната на властта.

"На 23 ноември 2026 г. се проведе заседание на законно регистрирания Управителен съвет (УС) на Българската федерация по борба (БФ Борба). Основен акцент в работата му беше предприемането на конкретни действия за разблокиране на дейността на федерацията, възстановяване на нормалния състезателен процес и подготовка на спортния календар за следващата година.

Предвид създалата се ситуация около обжалването на законността на последното Общо събрание и висящите съдебни спорове, членовете на УС обсъдиха необходимостта от осигуряване на непрекъсваемост на спортната дейност, така че клубовете, състезателите и треньорите да не бъдат поставяни в зависимост от продължаващите юридически процедури.

С тази цел Управителният съвет възложи на своя член Тодор Ангелов да поеме организацията и координацията на всички дейности, свързани с подготовката на спортния календар и провеждането на състезанията до окончателното решаване на правните спорове в съда. В изпълнение на същото решение днес бе публикуван и спортния календар, постъпил по-рано през месеца в БФ Борба чрез представител (или представящ се за такъв) на екипа на Тодор Ангелов.

На заседаниета категорично бяха отхвърлени и двата обсъждани варианта за издаване на пълномощни, изпратени до Станка Златева.

Основната причина за това решение е съдържанието на представения първи проект на пълномощно, който предвижда предоставянето на изключително широки правомощия, излизащи далеч извън рамките на необходимото за осигуряване на текущата дейност на федерацията.

Показателно е, че още на първо място в този проект са разписани правомощия за управление и разпореждане с банковите сметки и финансовите средства на БФ Борба. Предвижда се упълномощеното лице да може самостоятелно да открива и закрива сметки, да тегли и внася суми без ограничения, да нарежда преводи, да оперира с наличности и депозити, включително преди настъпването на падежа им.

Нещо повече: проектът не се ограничава до банковото представителство. В него са включени практически неограничени правомощия за представителство пред държавни и общински институции, съдебни органи, банки и трети лица, сключване и прекратяване на договори, разпореждане с имущество на федерацията, участие в заседания и вземане на решения, както и упражняване на процесуални права по съдебни дела.

По същество се предлага предоставяне на правомощия, които позволяват на едно лице да извършва всички действия от името и за сметка на федерацията, включително да се разпорежда самостоятелно с нейните финансови ресурси и имущество. В документа е предвидена дори възможност за преупълномощаване на трети лица, което допълнително разширява обхвата на тези правомощия.

Членовете на Управителния съвет поставиха въпроса защо за решаването на конкретни организационни задачи, свързани със спортния календар и състезанията, е необходимо предоставянето на толкова широки финансови, имуществено-разпоредителни и представителни права.

Този подход поражда сериозни съмнения за нездрав интерес към финансовите ресурси и управлението на федерацията, е становището на Управителния съвет.

В хода на дискусията някои от членовете на УС припомниха и завареното миналата година финансово състояние на БФ Борба. След проверка на Министерството на младежта и спорта за периода 1 януари 2020 г. - 31 декември 2023 г. федерацията беше задължена да възстанови 314 570,05 лв. за установени финансови нарушения и неправомерно разходвани публични средства. Сумата беше изплатена обратно на министерството през август 2025 г. Това са над 314 хиляди лева публичен ресурс, които федерацията трябваше да върне заради действия и практики от предходния управленски период. Членовете на УС подчертаха, че този тежък финансов урок не бива да бъде забравян и именно затова контролът, прозрачността и отчетността при управлението на средствата трябва да бъдат безусловен приоритет.

На този фон предоставянето на практически неограничени права на едно лице да тегли средства, да нарежда преводи, да прекратява депозити и да се разпорежда с банковите сметки на федерацията е абсолютно неприемливо. След като БФ Борба вече е понесла финансовите последици от установени нарушения при управлението на публични средства, никой няма право да допуска създаването на предпоставки за тяхното повторение.

Законно регистрираният УС е категоричен, че ще продължи да изпълнява отговорностите си, като приоритет остават интересите на клубовете, състезателите и българската борба. Необходимите организационни задачи ще бъдат изпълнявани, но без да се допуска заобикаляне на колективния управленски орган и предоставяне на неконтролирана власт върху финансовите и материалните ресурси на федерацията.

Българската борба има нужда от работеща федерация, предвидим спортен календар и прозрачност в управлението, а не от нови съмнения около разпореждането с нейните средства, заключава УС", пишат от федерацията.