Станислав Генчев даде ексклузивно интервю пред спортния сайт на БНТ часове след официалното обявяване на раздялата му с Ботев Пловдив. Досегашният старши треньор на "канарчетата“ призна, че решението не е било изненадващо за него предвид промените в спортно-техническото ръководство на клуба, като според него причините не са свързани с постигнатите резултати.

Точно 182 дни продължи вторият престой на 45-годишния специалист начело на "жълто-черните“, в който той записа девет победи, три равенства и пет загуби във всички турнири. Раздялата идва само два дни след зрелищното равенство 3:3 срещу ЦСКА на стадион "Христо Ботев“.

Генчев говори пред БНТ за обстоятелствата около напускането си, развитието на отбора през последните месеци, тежката загуба на Илиян Филипов, очакванията си към новото ръководство и своето професионално бъдеще.

Господин Генчев, точно 182 дни продължи вторият Ви престой начело на Ботев Пловдив. Период, изпълнен с много емоции и изпитания. На първо място, как се чувствате днес чисто човешки, оставяйки настрана професионалната страна на раздялата?

Чисто човешки най-важното е човек да се намира в добро здраве и кондиция, защото това трябва да бъде приоритет на всеки един човек. Нито една раздяла не е приятна, но тази не е изненадваща за нас.

Поглеждайки към професионалния аспект, споменахте, че раздялата не е изненадваща. Какво по-точно визирате и как научихте за решението, след като тази сутрин проведохте тренировката на отбора?

Най-вече предвид хората, които са в новото спортно-техническо ръководство на отбора. Знам тяхното мнение за мен. Така че тук не опираме до спортно-технически качества и резултати, а по-скоро до личен мотив. Разделихме се чисто приятелски, защото след загубата на нашия собственик Илиян Филипов с всички хора в клуба работихме в много добър синхрон.

В спортно-технически план оставяте отбора на пето място в класирането, с девет победи в 17 мача във всички турнири. Имате ли усещането за недовършена работа и докъде вярвахте, че можете да стигнете с този състав?

Нашият отбор показва солидно израстване през последните три месеца. В последните осем мача за първенство ние сме отборът, спечелил най-много точки и вкарал най-много голове. Прибавете и двете победи за Купата на България. Това са десет мача в период от три месеца, в които отборът показва изключително солидно израстване.

Отбор не се прави за ден или два. Потенциалът е много сериозен, условията за работа са много добри, така че Ботев Пловдив трябва и съм сигурен, че ще играе в Европа. Заслужава го.

Футболистите са страхотни професионалисти. Знаете през какво преминахме. Загубихме нашия собственик – изключително тежък момент. Има несигурност около финансирането, футболистите играят без премии, но въпреки всичко нито един от тях не се е оплакал, не е показал незаинтересованост към клуба. Всеки един от тях защитава емблемата на Ботев така, както трябва да се защитава.

През последните месеци, както сам отбелязахте, Ботев премина през изключително труден период както на терена, така и извън него. Какво Ви дадоха тези 182 дни като треньор, но и като човек?

Първо искам да кажа, че за мен беше изключително удоволствие. Всеки един ден на базата в Коматево беше огромно удоволствие. Идвах много рано и почти винаги последен си тръгвах. За мен беше много голямо удоволствие всеки един ден, прекаран тук.

Научих страшно много, оставям много приятели, защото, както казах, с всички до момента работихме в изключително добър синхрон. За съжаление, загубихме Илиян Филипов. Това е най-голямата загуба за всички нас.

Ботев Пловдив навлиза в нов етап от своето развитие с промени в ръководството и треньорския щаб. Какво според Вас трябва да бъде водещо за хората, които поемат отговорността за клуба, за да не се загуби постигнатото от Вас през последните месеци?

Най-важното е да продължи да се развива потенциалът. Футбол без пари не се прави. Когато се влагат средства и се намерят подходящите хора, развитието е неминуемо. Ботев Пловдив го заслужава, защото има прекрасни условия за работа на базата, нов стадион и многобройни фенове. Всичко това предразполага отбора да продължи възходящото си развитие и да радва феновете с европейски мачове, защото мястото на Ботев Пловдив е в Европа.

Ботев Пловдив вече два пъти е бил част от професионалния Ви път. Независимо от начина, по който приключва този втори етап, какво от сърце пожелавате на клуба и на цялата "жълто-черна“ общност?

От сърце им пожелавам да се радват на много красива игра и много голове, защото отборът го заслужава. Както казах – европейски вечери. Това беше мечтата на господин Филипов.

С тази идея започнахме през лятото и аз лично много ще се радвам през следващото лято отборът да бъде в Европа. Ще знам, че сме изпълнили мечтата на този човек, който не е сред нас и направи толкова много, за да съществува Ботев.

Знаете пред какво беше изправен Ботев Пловдив миналата година. Можеше да изпадне при аматьорите, дори да фалира заради дълговете. За една година господин Филипов направи всичко възможно отборът да стъпи на краката си и да преследва високи цели.

Най-вече заради него трябва да се направи всичко възможно отборът да играе в Европа.

Лудогорец, Ботев Пловдив, Локомотив София, Левски. Накъде продължава Станислав Генчев?

В момента нямам отговор. Ще разберем. Надявам се да има предложения. Аз съм готов за работа. Надявам се по-бързо да се появи предложение, което да удовлетворява и двете страни, за да започна работа.