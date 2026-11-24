Православната църква почита паметта на света великомъченица Екатерина - една от най-образованите жени на своето време. Живяла е през IV в. в Александрия, по време на царуването на император Максимиан. Майка ѝ била християнка, но скривала вярата си, понеже имало жестоки гонения на хората, които изповядват Христовата вяра. Екатерина била девойка от царски род, с рядка мъдрост и красота. На 18 години тя била вече изучила лекарската наука.

Богати князе искали ръката на красивата Екатерина. Майка ѝ и роднините ѝ я уговаряли да се омъжи, но тя отказвала на всички и казвала на своите близки: "Ако искате да се омъжа, намерете ми момък, който да бъде равен на мене по благородство, богатство, красота и ученост!" Такъв момък не се намерило.

В околностите на Александрия по онова време живял пустинник, човек със светъл ум и праведен живот. Той бил духовен баща на Екатеринината майка. Тя завела при него едничката си дъщеря, за да ѝ даде добри съвети. Като видял мъдростта на девойката, старецът решил да я обърне към познанието на истинския Бог. Така на 18 години Екатерина вече била безстрашна изобличителка на езичеството. Заради вярата ѝ била хвърлена в тъмница.

Извикали я на спор с най-първите 50 мъдреци в Египет, но не могли да я отклонят от Христовата вяра и те самите повярвали и били осъдени и изгорени живи. Бита с волски жили, обезобразена, хвърлена в тъмница, Екатерина търпяла глад, страдала и накрая я посекли с меч през 305 година. Според преданието Ангел Божий отнесъл тялото ѝ на планината Синай (днешен Египет), където и до днес се намира манастир с нейното име. Паметта на света Екатерина се чества от всички православни християни по света с особено благоговение и тържественост. В нейна чест са издигнати много църкви и манастири.

Екатерина произхожда от гръцката дума katarios и означава "чистота, непорочност". Света Екатерина се смята за покровителка на майчинството, плодовитостта и децата.

Имен ден празнуват Екатерина, Катя, Катерина, Катина, Тина и Катрин.

Честит празник!