Пет мерки за подобряване на бюджета и повишаване доходите на населението предлагат от Центъра за социални и икономически стратегии. Сред тях - преизчисляване на инфлацията и по-голямо увеличение на заплатите в бюджетния сектор.

Скрит буфер в бюджета от близо половин милиард евро изчисляват от Центъра за социални и икономически стратегии. Според тях управляващите трябва да ревизират заложената от финансовото министерство инфлация от 5,7%.

Любослав Костов, Център за социални и икономически стратегии: "Само с 1 процентен пункт, ако е сбъркана инфлацията, това означава 1 милиард 380 милиона евро по-висок брутен вътрешен продукт, което рефлектира при 30%, около 30% данъчно-осигурителна събираемост в момента, това са 410 милиона евро допълнителни приходи в бюджета."

На тази база икономистите предлагат 5 антиинфлационни мерки. Една от тях е повишаване на възнагражденията в бюджетната сфера с процент и половина над планираното в проектобюджета.

Петър Мишев, Център за социални и икономически стратегии: "Нашата идея е този фонд от 5% да стане 6,2% и всъщност тези 41 близо милиона евро са стъпката, която може да ни позволи на практика да се компенсира инфлацията към края на годината."

Друго предложение предвижда диференциране на данъчната оценка на имотите, която е заложена да се повиши с 30% от 1 януари.

Теодора Пачеджиева, Център за социални и икономически стратегии: "Данъчната оценка да се увеличи с 30%, но само за лица, които притежават множество жилища и ги използват с търговска и/или инвестиционна цел. По този начин, имотният пазар ще се охлади, в общините ще постъпят повече приходи и най-важното е, че лицата и домакинствата, които притежават едно жилище и реално живеят в него, няма да бъдат натоварени."

Предлага се още по-висок таван на облагаемите ваучери за храна.

Теодора Пачеджиева, Център за социални и икономически стратегии:"Предлагаме необлагаемата сума на ваучерите за храна да бъде вдигната до 130 евро за работодатели, които могат да докажат, че нямат неплатени заплати и осигуровки. По този начин, ако предложението бъде прието, те ще бъдат облагодетелствани и ще имат повече стимул да правят тези социални разходи."

Друго предложение е да се намали дивидента, който отчисляват държавните предприятия към хазната на 70 процента, вместо сега заложените в бюджета 85%.