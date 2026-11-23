Десетки се простиха с Дядо Гавриил в Катедралния храм “Св. св. Кирил и Методой” в Ловеч.

Хората скърбят и казват, че ще го запомнят като обединител и човек, който със силата на вярата е успял да изгради много.

Децата от Основно училище „Свети седмочисленици“, което създава дядо Гавриил, днес първи дойдоха в катедралния храм, за да отдадат почит.

"Ще запазя спомените за неговата смиреност и обич към децата. С негови средства ни канеше, купуваше ни постоянно сладолед, той беше като едно малко дете, с тази душа смирена.“ Весела Димитрова, директор на ЧОУ "Свети Седмочисленици" - Ловеч: "Той беше част от училищния живот, често присъстваше в класните стаи, за децата това е равносилно на бащинска обич."

Дядо Гавриил години наред се грижи и за хората, които са в най-затруднено положение да имат топла храна всеки ден.

Надка Стоянова, социална кухня към Ловешката митрополия:"И за обед, и за вечер – всеки ден. Много добър човек, услужлив."

Стотици се събраха в катедралния храм, изграден от дядо Гавриил, за да се простят с него.

Нели Симеонова: "Това е най-добрия човек, който познавам, той ми беше духовен баща, не знам какво ще правим без него." Станка Мулевска: "Православието да държим, това ще остане от него."

Дядо Гавриил ще бъде погребан утре в двора на храма „Света Троица“ в Ловеч.