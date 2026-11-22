През следващото денонощие ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който утре следобед ще се ориентира от северозапад и още ще се усили. Тази нощ в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, а в северозападните райони и гръмотевици. Утре през деня ще вали и в източните райони, но там преди обяд ще има повече слънчеви часове.

Температурите преди обяд ще достигнат 15°–20°, но около и след обяд бързо ще се понижават. На отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки. По Черноморието също ще има валежи от дъжд, а следобед по южното крайбрежие – и гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, който следобед ще се ориентира от северозапад.

В планините вятърът ще е силен до бурен от югозапад, като следобед ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра – от сняг, но следобед границата на снеговалежите ще се снижава. На Балканите ще бъде ветровито, с валежи от дъжд, които на места в западните и централните райони ще преминат в сняг, но бързо ще спрат.

В голяма част от Западна Европа ще бъде облачно. Валежи ще има в Централна и Източна Франция. Над централните райони на континента също ще има значителна облачност. Валежи от сняг ще има в Алпите и на места в Полша, Северна Чехия и Словакия. У нас във вторник ще бъде ветровито. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 3° и 8°. В сряда минималните температури ще са още по-ниски. Сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще бъде намалена.

През следващите дни ще бъде предимно облачно, а в равнините и мъгливо. През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които до обяд в четвъртък в Северозападна България и по високите полета ще преминат в дъжд. Там се повишава вероятността за поледици. През деня валежите ще обхванат по-голямата част от Южна България. В петък валежите ще са почти повсеместни, предимно от дъжд, а в северозападните райони – от дъжд и сняг.