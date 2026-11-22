Първи коментар на един от най-известните автотехнически експерти у нас, след обиска в дома му. Станимир Карапетров отказа да застане пред нашата камера, но заяви, че действията на полицията в дома му в Сливен са част от целенасочена атака срещу него. В „Денят започва с Георги Любенов", бащата на загиналата в катастрофа Сияна - Николай Попов, експертът е оказал натиск по тяхното дело.

Николай Попов: „Става въпрос за оказване на натиск над вещото лице, което беше назначено от съда, за да изготви новата експертиза по делото Сияна. Като целта е била да се потвърдят заключенията на Станимир Карапетков и по този начин той да не носи наказателна отговорност и да се вземе такава присъда, каквато иска защитата на обвиняемия и каквато може би смята Станимир Карапетков, че трябва да получи. Натиск и срещу мен, защото аз постоянно съм подложен на такъв в продължение на няколко месеца след едно от заседанията в Плевен, натиск и над други вещи лица.“