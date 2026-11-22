Първи коментар на един от най-известните автотехнически експерти у нас, след обиска в дома му. Станимир Карапетров отказа да застане пред нашата камера, но заяви, че действията на полицията в дома му в Сливен са част от целенасочена атака срещу него. В „Денят започва с Георги Любенов", бащата на загиналата в катастрофа Сияна - Николай Попов, експертът е оказал натиск по тяхното дело.
Николай Попов: „Става въпрос за оказване на натиск над вещото лице, което беше назначено от съда, за да изготви новата експертиза по делото Сияна. Като целта е била да се потвърдят заключенията на Станимир Карапетков и по този начин той да не носи наказателна отговорност и да се вземе такава присъда, каквато иска защитата на обвиняемия и каквато може би смята Станимир Карапетков, че трябва да получи. Натиск и срещу мен, защото аз постоянно съм подложен на такъв в продължение на няколко месеца след едно от заседанията в Плевен, натиск и над други вещи лица.“
проф. Станимир Карапетков, председател на УС на Съюза на независимите автотехнически експерти в България: „Срещу мен се подготвя мащабна акция, за да бъда отстранен от разследването за верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Само това мога да ви кажа. Адвокатите ми не ми разрешават да говоря. Вдигнах кръвно.“