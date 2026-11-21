Петко Петков е избран от Общото събрание на следователите за член на Висшия съдебен съвет. За него са гласували 323-ма следователи.



Така новият състав на съвета вече е попълнен. Първи своите представители избраха прокурорите, след това и съдиите. В петък парламента избра своята квота от 11 членове на съвета. Днешният избор на следователите остана последен. От 453-ма с право на глас, 378 следователи са гласували днес. 15 бюлетини са недействителни. Така Петков става единственият член на Висшия съдебен съвет избран от професионалната квота с мнозинство на първи тур.

Загубилият кандидат Бойко Атанасов е получил 40 гласа и има едноседмичен срок, в който да обжалва избора. Ако няма жалба, в началото на декември новият състав на ВСС може да бъде публикуван в Държавен вестник и членовете му да поемат функциите си. Те ще трябва да стартират две важни процедури - за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд.