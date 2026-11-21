Избирането на нов Висш съдебен съвет - на финалната права! Днес следователите гласуваха за свой представител в професионалната квота на кадровия орган. Ясно ли е вече кой ще бъде той?

Петко Петков, кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на следователите: „Диалогът е нещо задължително, не необходимо. Като говорим за принципа на разделение на властите - това не значи липса на диалог между властите, напротив адмирирам да има такъв диалог и да не забравяме, че след такъв диалог - решенията се вземат във ВСС.“

Бойко Атанасов, кандат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на следователите: „Предстои да разберем качеството на избраните членове на ВСС, а това ще се разбере по резултатите от тяхната работа. Очаквам да не закъснеят резултатите, защото има много да се наваксва за тези години, в които ние сме в подобно положение с изтекъл мандат на ВСС и инспекторат.“

Борислав Сарафов, бивш и.ф. главен прокурор: „Първата задача на новият ВСС трябва да бъдат много избори, не само изборът на главен прокурор, но и избор на председател на ВАС и много други административни ръководители в системата. Защото много от Окръжни и апелативни прокуратури, съдилища са без титулярни ръководители - това както казах е безвремие, агония която не може да продължава, затова със задоволство приемам че има вече ВСС.“