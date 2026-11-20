Бившият министър на околната среда Нено Димов и бившата областна управителка на Перник Севдалина Ковачева бяха оправдани по делото за водната криза в Перник преди седем години.

Двамата бяха обвинени в умишлена безстопанственост във връзка с водната криза в Перник през 2019 година. Според обвинението, Димов е дал приоритет на използването на вода за промишлени нужди, въпреки че е знаел, че нивото на водата в язовир „Студена“ намалява. От прокуратурата заявиха, че ще обжалват днешното решение на съда.