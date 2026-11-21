Очаква се британският министър на отбраната Уес Стрийтинг да пристигне в Украйна за разговори с президента Володимир Зеленски. Стрийтинг идва след военните учения на „Коалицията на желаещите“ в Полша. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Полша ден след като две руски ракети и дрон паднаха на 60 километра навътре в полска територия по време на руски въздушни атаки срещу Украйна. Ударите там продължават – среднощна атака с така наречения „двоен удар“ уби жена и дете в родния град на Зеленски – Кривой рог.

Руска ракета поразява ресторант в центъра на Кривой рог. След пристигането на спасителите и полицаите следва втори удар с дрон. Ранени са 42-ма души, 20 от тях са в тежко състояние. Според руското министерство на отбраната ударите са били насочени срещу топлоелектрическа централа в града, която захранва украинската военна индустрия.

Иван Вихивский, министър на вътрешните работи на Украйна: „Ужасяващи удари по Кривой рог. Окупаторите продължават тактиката на повторна атака срещу спасителите. Терор, който няма никакъв военен смисъл.“

Вестник „Файненшъл таймс“ съобщава, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска да постигне мирно споразумение за Украйна преди демократите да поемат контрола над Конгреса през януари. Европейски източник коментира пред изданието, че спешността на американското искане създава притеснения, че Украйна ще трябва да направи сериозни териториални отстъпки. На пресконференция след завръщането си от срещата в Шънджън и разговорите с руския президент Владимир Путин Тръмп отклони въпрос на журналист какви гаранции за сигурността е готов да даде на Киев при евентуално сключване на споразумение.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: „Не искам да говоря за гаранции за сигурност, преди първо да имаме сделка.“

Ден след атаките в украинската столица, при които снаряди паднаха в непосредствена близост до няколко дипломатически мисии, Дания съобщи, че гони руския военен аташе от Копенхаген. Причината – предотвратен опит за покушение на нейна територия срещу рапъра Киевстоунър. Москва обвинява изпълнителя с украинско и американско гражданство за контрабанден внос на дронове през Полша и Беларус за атака в предградие на Москва. Той отрича да е замесен.

Расмус Кифер-Кристенсен, ръководител на датското разузнаване: „Покушението е трябвало да се състои в заведение, в което лицето е трябвало да изнесе концерт... тоест на публично събитие с много присъстващи. Нашата категорична оценка е, че опитът за покушение е бил планиран от руските разузнавателни служби.“

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заклейми опита за покушение и изрази солидарност с Дания.