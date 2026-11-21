Може ли Норвегия или Франция просто да спрат да продават ток на Германия? Не, показва проверка на баварската обществена медия BR24. Отделни държави не могат едностранно да прекратят тази търговия, освен ако не прекратят договори или не напуснат ЕС.

В Германия се разпространяват твърдения, че Норвегия вече е спряла доставките на електроенергия, а Франция скоро ще направи същото. Поводът е публикация в социалната мрежа Екс на Роланд Тихи, издател на дясноконсервативното издание Tichys Einblick: „Норвегия вече го направи. Скоро ще го направи и Франция: край на помощта с ток за Германия. И двете държави предпочитат да използват евтиния си ток сами, вместо да поддържат германската икономика.“

В отговор на екипа на #Faktenfuchs Тихи заявява, че само е обобщил остро сложни енергийни връзки, но коментарите показват, че мнозина са разбрали публикацията като спиране на износа. Тя е споделена от баварския депутат от AfD Герд Манес и други профили, а темата редовно се използва от привържениците на атомната енергия в спора за закриването на германските централи.

Норвегия продължава доставките

Данните на Федералната мрежова агенция показват, че електроенергия продължава да се обменя между Германия и Норвегия. Норвегия е част от общия европейски електроенергиен пазар чрез Европейското икономическо пространство. Франк Зенсфус от Института „Фраунхофер“ (ISI) обяснява: „Токът се търгува в цяла Европа. Европейската мрежа е като езеро: не можеш просто да се отделиш от него.“

Правни пречки и френският износ

Правилата на ЕС изискват поне 70% от мрежовия капацитет да се предоставя за трансгранична търговия без дискриминация. Според германското Министерство на икономиката, докато Франция е член на ЕС, не ѝ е позволено да спира търговията с ток между пазарните участници. За да промени системата, Франция трябва да убеди Европейския парламент и достатъчно държави членки или да напусне Съюза. Всяко нарушение би довело до процедура за нарушение.

Самата Франция е най-големият износител на електроенергия в света: през 2025 г. нетният ѝ износ възлиза на около 90 тераватчаса. Андреас Рюдингер от парижкия аналитичен център IDDRI посочва, че нетните износи са донесли 5,4 млрд. евро приходи, а трансграничните връзки – още 1,7 млрд. евро (общо около 7 млрд. евро). Страна със структурен излишък би загубила тези приходи, а фиксираните разходи за ядрени и възобновяеми мощности би трябвало да се покриват от държавата.

Освен това Франция силно разчита на вноса през студените зимни дни поради исторически обусловеното масово използване на електрическо отопление. Поради това страната не може да се самозадоволява изцяло през зимата, а блекаут е бил възможен през февруари 2012 г. и декември 2022 г., ако Франция не беше внасяла ток от съседите си (например през 2022 г., когато част от ядрените ѝ централи бяха засегнати и от ниското ниво на водата).

Какво всъщност планира партията Rassemblement National (Национален сбор)?

Партията на Марин льо Пен е искала излизане от вътрешния енергиен пазар на ЕС в програмите си от 2022 и 2024 г. Лидерът ѝ Жордан Бардела обаче пише във X през април 2026 г., че Франция като износител ще остане част от пазара. На пресконференция в Брюксел Льо Пен не говори за спиране на износа, а заяви, че Франция ще определя сама цената на тока вътре в страната и ще договаря продажната цена с партньорите си.

Експертите обаче смятат това за трудно изпълнимо. Гьоц Райхерт от Центъра за европейска политика (CEP) отбелязва, че цените се определят на борсите според търсенето и предлагането, а не се „определят едностранно от държавата“. Според Рюдингер пък централизираното политическо управление е почти неосъществимо и много неефективно.

Заключение

Твърдението, че Норвегия е спряла износа и че Франция ще направи същото, остава недоказано. Електроенергията се търгува свободно между пазарните участници, а държавите не могат да се оттеглят от общия пазар без правни промени или излизане от ЕС.

Статия, написана от Sophie Rohrmeier (BR), първоначално публикувана на 20 ноември 2026 г.