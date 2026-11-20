Дипломатически скандал между Русия и Дания – Копенхаген експулсира руския военен аташе от страната.

Датското разузнаване обвини руските служби в опит за покушение срещу украинско-американския рапър Киевстоунър на датска територия. Концертът на музиканта в Шарлотенлунд е отменен, а полицията е спряла автомобил, в който са открити огнестрелни и хладни оръжия. На двама датски граждани са повдигнати обвинения в опит за убийство. Датското разузнаване добави, че Копенхаген ще въведе ограничения във визите за руски граждани.