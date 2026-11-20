Координирани протести на младите имаше днес в над 20 европейски държави.

В австрийската столица се стигна до сблъсъци с полицията и употреба на сълзотворен газ. Най-малко 20 демонстранти бяха арестувани, а протестът беше прекратен насила от органите на реда. По-късно във Виена отново се събраха хиляди мирни демонстранти. Мащабни митинги имаше и в цяла Германия. В Хамбург хиляди протестираха срещу разходите за отбрана под лозунга „никога повече наборна служба“. Протестите в цяла Европа са против прекомерните харчове за отбрана, поскъпващия живот и липсата на пари за образование.