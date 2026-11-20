Неидентифициран обект падна близо до село Хмелек в Югоизточна Полша в петък сутринта, след възможно нарушаване на полското въздушно пространство по време на вълна от руски атаки срещу Украйна, съобщиха полските власти.

Премиерът Доналд Туск заяви, че вече няма заплаха от въздуха и че на място работят спешни служби. Туск е получил информация за сигурността от министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш и от вътрешния министър Марцин Керински за инцидента в Билгорайски окръг в източното Люблинско войводство, на около 45 километра от украинската граница.

BREAKING: Unidentified object falls in Poland 45 km from Ukrainian border after airspace violation. Overnight Russia launched a massive combined strike on Ukraine, including western regions such as Lviv Oblast bordering Poland. Poland has likely recorded two airspace violations. An unidentified aerial object fell near the village of Chmielnik, 45 km from the Ukrainian border, Polish Armed Forces operational command told TVN24. The object landed next to a forest; there were no casualties or damage. It was reported to be burning and was extinguished. Its type remains unknown. In the Lublin and Podkarpackie voivodeships, air-attack warnings were issued and sirens activated. A second object has not yet been officially confirmed as found. The airport in Rzeszów suspended flights and, for the first time, evacuated the control tower, authorities said. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026





„В момента няма заплаха от въздуха. На място работят компетентните служби“, написа Туск в X малко преди 8 ч.

Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи рано в петък, че руските въздушни удари по Украйна може да са довели до нарушаване на полското въздушно пространство от неидентифицирани обекти. Започнато е разследване, за да се проверят радарните записи и да се установи дали са необходими допълнителни действия срещу евентуална заплаха.

Подполковник Яцек Гожешевски, говорител на Оперативното командване, заяви пред телевизия TVN24, че се разследват две възможни нарушения на въздушното пространство. Проверяват се радарни данни, сигнали от жители и информация от съюзнически държави. Според него е засечен възможен удар в Билгорайски окръг, като предполагаемото място на падането е близо до Хмелек, до село Нови Липовец. Жителите са сигнализирали на властите.

Първи на място се очаква да пристигнат местните спешни служби, включително полиция и пожарникари, а след тях – екип за издирване и спасяване от Войските за териториална отбрана (WOT).

Правителственият център за сигурност издаде предупреждения малко след 6 ч. за няколко окръга в Люблинското и съседното Подкарпатско войводство, като призова жителите да потърсят укритие по време на руските атаки срещу цели в Западна Украйна. Предупрежденията бяха отменени малко преди 8 ч.

Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак съобщи, че е била евакуирана кулата за контрол на въздушното движение на летище Жешув-Ясьонка, край град Жешув в югоизточната част на страната. Железопътното движение в Подкарпатското войводство също беше временно спряно, след като железничари съобщиха, че са чули силен трясък. Климчак уточни, че цялото движение на влаковете във войводството е било временно спряно.

Военният отдел на Окръжната прокуратура в Люблин разследва инцидента съвместно с Военната жандармерия и Службата за военно контраразузнаване (SKW).

Doszlo do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z @KosiniakKamysz i @RCB_RP @PolskaPolicja i @KGPSP

W chwili obecnej nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają służby. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 20, 2026





Прокурорите съобщиха, че районът е обезопасен и че разследващите работят по установяването на точния брой и характер на обектите. Допълнителна информация ще бъде огласена след предварителните огледи и анализи.

Президентът Карол Навроцки е информиран за развитието на събитията, съобщи Бартош Гродецки, ръководител на Бюрото за национална сигурност (BBN).

Инцидентът става по време на мащабна руска въздушна атака срещу Украйна, започнала през нощта срещу петък и насочена към Киев и западните части на страната. Киевските власти съобщиха за щети по два моста над Днепър и най-малко трима загинали. Според полската държавна агенция PAP руските атаки срещу украински цивилни цели и критична инфраструктура са се засилили през последните седмици.

Източници: IAR/PAP, TVP Info, TVN24