Ветеринарството е една от професиите, най-силно засегнати от депресия, прегаряне и дори самоубийства. Ветеринарните лекари бяха приети този петък сутрин от междуведомствения делегат по превенцията на психическото неблагополучие в селското стопанство. Цялата професия е засегната.

Във Франция 22 000 ветеринари са изложени на 3 до 4 пъти по-висок риск от самоубийство в сравнение с общото население, сочат данни на Националния орден на ветеринарите.

Психическото страдание в бранша не е новост: „За самоубийства на ветеринари се говори открай време“, но проблемът се задълбочава, отбелязва Стефани Филизо. Тя е ветеринарен лекар от 25 години, председател на Националното дружество на ветеринарните технически групи и практикува в департамента Кот д'Ор.

Отношението към домашните любимци се е променило. „Хората ги възприемат като членове на семейството и това се отразява на професията ни: изискванията към нас за съвършенство, присъствие и ангажираност са много по-високи, отколкото преди. Това натоварва отношенията на терен.“

Около 6500 селскостопански ветеринари трябва да се справят и с тежки кризи като контагиозния нодуларен дерматит (DNC), който засегна говедата миналата зима. Протестите срещу здравния протокол, налагащ умъртвяване на цялото стадо при откриването само на едно болно животно, са били преживени изключително тежко от колегите ѝ. Ветеринарите, които са били „в самото сърце на засегнатата зона, са силно белязани от заплахите, на които са били подложени, от нападенията и от отношенията с клиентите си, които невинаги са се върнали към нормалното“, обяснява Филизо.

Тя предлага да се подобри превенцията и да се създаде служба за заместване, която да помага на частнопрактикуващите ветеринари в затруднение.

Статия, написана от Edouard Marguier (Radio France), първоначално публикувана на 20 ноември 2026 г.