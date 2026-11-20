Само на няколко седмици преди Коледа температурите в автономната област Валенсия приличат повече на ранно лято, отколкото на средата на ноември. С дневни средни стойности около 20 градуса изглежда, че лятото е прескочило есента.

Но на какво се дължи този период на необичайно високи температури? За да го разберем, трябва да погледнем отвъд термометъра и да се съсредоточим върху по-широкия климатичен контекст. Лятото беше едно от най-горещите през последните години, а повишаването на средните температури води до удължаване на горещите вълни извън летните месеци.

Бури и климатични промени

Зад този период на високи температури стоят и конкретни метеорологични фактори. „Навлизането на атлантически бури благоприятства появата на западни ветрове, които, преминавайки през Атлантическия океан, достигат Иберийския полуостров с по-високи температури“, обяснява Марта Ферис, метеоролог от държавната агенция AEMET във Валенсия.

Ферис подчертава, че „факторите са многобройни, но изменението на климата е сред основните двигатели, които оказват влияние върху температурите“.

Разликата спрямо нормалните за сезона стойности е значителна. По думите на метеоролога максималните температури би трябвало да се движат между 18 и 20 градуса, докато в момента те достигай между 25 и 28 градуса. Минималните също са много над нормите: вместо обичайните 8 - 10 градуса, в момента термометрите показват между 17 и 20 градуса.

MORELL / AGENCIA EFE - Десетки хора се къпаха на плажа „Ел Постигует“ в Аликанте през тази ноемврийска седмица.

Коледа по къси ръкави

Междувременно Коледа започва да се усеща по улиците на Валенсия. Улица „Ла Пас“ вече блести с празничната си украса, коледните базари в някои от големите търговски вериги вече са отворени, а на площада пред кметството тече монтажът на детската въртележка и ледената пързалка.

Само седмици преди празниците обаче палтата остават прибрани в гардеробите, терасите продължават да са пълни, а много валенсийци все още излизат навън по къси ръкави.

Ситуация, която няма как да остане незабелязана от минувачите. Не са малко тези, които се радват на топлото време, но много други тъгуват по истинския ноемврийски студ. Според някои жители времето е „идеално за разходки, наслаждаване на коледната украса и културната програма на града“. Освен това те отбелязват, че тази тенденция се повтаря вече поне две поредни години.

MANUEL BRUQUE / AGENCIA EFE - Топлото време привлича хиляди туристи в основните градове на региона.

Други обаче жадуват за студ, за да усетят истинския дух на празника. „Иначе просто няма как да се влезем в коледно настроение“, споделя местен жител. Марта Пратс, жителка на града, категорично заявява: „Коледа без филм, одеяло и камина не е истинска Коледа“.

В крайна сметка студът ще трябва да почака. Валенсия продължава подготовката за Коледа при температури, които напълно се разминават с ноемврийската норма и за пореден път създават една нетрадиционна картина: запалени коледни светлини, но придружени от къси ръкави и препълнени кафе-тераси.

Статия, написана от LAURA VIDAL (RTVE), първоначално публикувана на 20 ноември 2026 г.