В Брюксел ще се проведе среща Европейски съюз-Великобритания, на която ще бъдат обсъдени отношения между двете страни след Брекзит и желанието им за сближаване.



Целта на срещата са нови двустранни споразумения за правилата за търговия с храни, визите за млади хора и ценообразуването на въглеродните емисии.

Според британски медии рестартирането на отношенията между Брюксел и Лондон се намира в "решителна фаза". Към момента е известно, че е договорено на 100 000 граждани на ЕС да пристигат в Обединеното кралство всяка година по силата на нова схема за мобилност, както и нови правила за фитосанитарен контрол.



