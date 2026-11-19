Обновеният музей, посветен на императрица Елизабет, известна като Сиси, беше открит във виенския дворец Хофбург с нови експозиционни пространства, а сред акцентите е богато украсен с позлатени орнаменти и фигури на ангелчета роял, изработен от фирмата „Бьозендорфер“ за императрицата, който отново е изложен публично след около 140 години, предаде АПА.

Сред другите важни новости в Музея на Сиси (Sisi Museum) са реставрираните Бяла и Златна стая в стил рококо, които са достъпни за посетители за първи път.

Проектът включва изграждането на ново стълбище с асансьор, което позволява по-удобно и последователно преминаване през Музея на Сиси, императорските апартаменти и Сребърната колекция.

През 2025 г. музеят е бил посетен от 927 000 души. Именно големият посетителски поток е наложил преосмисляне на маршрута и организацията на пространствата. Помещенията вече са свързани без архитектурни бариери, модернизирани са техническите инсталации и е обособен гардероб за посетителите.

Бялата и Златната стая, оформени в стил рококо, са били използвани като лично убежище на императорското семейство, а впоследствие са служили на Федералното канцлерство. Особено предизвикателство при реставрацията е било възстановяването на позлатената дървена ламперия, кахлените печки и оригиналния орехов паркет, който е бил скрит под по-късна подова настилка.

Сред непоказваните досега експонати, свързани със Сиси, са дантелена връхна дреха, дантелена мантия и сатенени обувки. Те дават представа за изключително фината фигура на императрицата.

„Когато ги погледнете, можете да видите колко тесни са били стъпалата ѝ“, обясни кураторът Михаел Волфарт. Той обърна внимание и на тясна рокля, която свидетелства, че Елизабет е запазила стройната си фигура дори в по-късните си години. В експозицията са включени и панталони за гимнастика, свързани с физическите упражнения, които императрицата е практикувала, както и специалната пелерина, която е използвала, докато са я фризирали.

Отделна част от музея проследява как образът на Сиси се е променял и е бил възприеман през поколенията. Представени са рекламни материали, пощенски картички и филмови плакати, вдъхновени от живота на императрицата.

Сребърната колекция също е с обновен вид, наподобяващ съкровищница, отбеляза Аня Хазенлехнер, ръководител на отдела за исторически колекции в Министерството на туризма. Посетителите могат да разгледат и видеопрезентации, които представят отделни предмети, сред които личните прибори за хранене на императрица Мария Терезия.

Сред най-впечатляващите експонати е монументален сребърен сервиз за тържествена трапеза с дължина около 30 метра, изработен през 1838 г. за коронацията на император Фердинанд Първи. Новото разположение на експозицията позволява на посетителите да се приближат повече до произведението и да го разгледат отблизо.

Новият маршрут е осъществен благодарение на стълбището, което свързва помещенията на първия етаж с тези на партера. При строителните работи стоманени елементи и стъклени панели с тегло до 800 килограма е трябвало да бъдат повдигнати над покрива в т.нар. Маршалски двор (Marschallhof), а по време на археологическите проучвания, извършени в хода на строителството, са открити останки от римски път.

Обновяването е първият етап от по-мащабен проект. През следващите години се предвижда да бъдат разработени допълнителни помещения, които ще осигурят още 700 квадратни метра изложбена площ за Музея на Сиси след окончателното завършване на проекта, пише още АПА.