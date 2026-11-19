Сума от 190 милиона и 400 хиляди долара беше платена за картина на Винсент ван Гог на търг в Ню Йорк, съобщи BBC.

Продажбата на "Кестени в цъфтеж" беше осъществена след споразумение между настоящите собственици и наследниците на германско еврейско семейство, което се е разделило с произведението под натиска на нацистките преследвания.

Ван Гог рисува картината през 1890 година, малко преди смъртта си. Деветнайсет години по-късно тя е купена от германския издател Самуел Фишер. След смъртта му през 1934 година произведението остава в семейството. По това време обаче издателският му бизнес е засегнат от нацистката политика срещу еврейските предприемачи, което поставя семейството под сериозен финансов натиск.

Картината е продадена в Амстердам през 30-те години, но наследниците на Фишер оспорват обстоятелствата около сделката и твърдят, че семейството е било принудено да се раздели с нея заради загубите, причинени от нацисткия режим. Спорът е уреден със споразумение между наследниците и настоящите собственици непосредствено преди търга.

Сред останалите акценти от търга е и картината "Арлекин" на френския художник Пол Сезан, продадена за 111 милиона долара. Всички 12 произведения от частната колекция намериха нови собственици, а общата сума от продажбите достига близо 412 милиона долара. С постигнатата цена "Кестени в цъфтеж" подобри досегашния аукционен рекорд за Ван Гог, поставен през 2022 година, с над 73 милиона долара.