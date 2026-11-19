Най-големият в света надлез за диви животни, изграден над магистрала в района на Лос Анджелис, ще бъде официално открит на 2 декември, а съоръжението вече е започнало да се използва и ще свързва защитени природни територии, разделени от натоварената пътна мрежа, предаде Асошиейтед прес.

Съоръжението носи името „Уолис Аненбърг - преход за диви животни“ (Wallis Annenberg Wildlife Crossing) в чест на покойната филантропка, чиято фондация е дарила 25 милиона щатски долара за проекта. Общата му стойност възлиза на 114 милиона долара спрямо първоначално предвидените 92 милиона долара. Средствата са осигурени благодарение на дарения от около 6000 души, както и на безвъзмездна финансова помощ от неправителствени организации и държавни фондове за опазване на природата.

Мостът е с дължина от около 380 метра и преминава над пътното платно в две секции. Той е покрит с растителност, така че да се слива с околните хълмове, и осигурява безопасен коридор за дивите животни към планините Санта Моника и съседните природни територии.

Разхождайки се по моста, засаден с местни растителни видове, Бет Прат, една от ръководителките на проекта и президент на организацията „Уайлдлайф Кросинг Фънд“, спира за момент и призовава за тишина. „Чувате ли? В момента слушаме птичи песни, и то точно над една от най-натоварените магистрали в САЩ. Това изпълва сърцето ми с радост“. Птичите песни са поредното доказателство, че съоръжението, което преминава над магистрала 101 и второстепенен път на около 56 километра северозападно от центъра на Лос Анджелис, вече се използва от животни, въпреки че официалното му откриване предстои.

Само две седмици по-рано камери с датчици за движение заснеха самотен койот, вероятно първият бозайник, преминал безопасно по моста. Няколко дни по-късно пред обективите попаднаха и три млади койота, които си играеха сред храстите под триметровите шумоизолиращи стени, изградени покрай съоръжението. „На тях не им пука за церемонии по прерязване на ленти“, пошегува се Прат.

Актьорът Леонардо ди Каприо е сред първите дарители, след като преди десетилетие започва кампания за набиране на средства за изграждането на съоръжението.

Прат посочи, че за нея истинското откриване на моста ще настъпи, когато по него премине пума - вид, класифициран като застрашен в Калифорния.

Централна фигура в кампанията за изграждането на съоръжението беше пумата, наречена P-22, превърнала се в своеобразна знаменитост в Лос Анджелис. Животното прекосяваше магистрали и обитаваше голям градски парк. През 2022 г. пумата беше евтаназирана, след като вероятно е била блъсната от автомобил, припомня Асошиейтед прес.

Историята на P-22 привлече вниманието към намаляващото генетично разнообразие сред дивите животни, принудени да живеят в изолирани природни територии заради разрастването на градовете. Хиляди хора присъстваха на възпоменателна церемония в чест на животното. По време на обиколката на новия мост Прат носеше тениска с изображение на известната пума. Тя изрази надежда в бъдеще в близост до съоръжението да бъде издигната и нейна статуя.

Снимки: БТА