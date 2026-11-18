Месец преди Коледа празничната магия завладява големия екран с новия семеен филм на Българската национална телевизия и „Крю Кастинг“, който тръгва по кината в цялата страна този петък, 20 ноември.

Предпремиерната прожекция събра на едно място екипа на продукцията, актьорите, партньори и гости, които първи имаха възможност да се потопят в приключението на петимата необикновени герои с тайна мисия – да се превърнат в коледни агенти и да спасят магията на Коледа от мистериозен злодей.

„Детските филми са голямата любов на БНТ“, сподели генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова преди прожекцията.

„Гордеем се, че портфолиото на филмопроизводството на Българската национална телевизия се разширява именно с „Коледни агенти“ – филм, който да превърне споделените семейни мигове в едно красиво изживяване“, допълни тя.

„Коледни агенти“ е подаръкът на БНТ за предстоящите светли семейни празници за вас – зрителите. Като обществена телевизия жанровото многообразие е изключително важно, а филмите за деца са сред най-ценните във филмопроизводство на Българската национална телевизия,“ каза Миладин Гергов, директор на Дирекция „ТВФ Студиа – Екран“ в обществената телевизия.

„Този филм е една сбъдната мечта, която се радвам, че ще преживеят и зрителите. „Коледни агенти“ се превърна в истинско приключение благодарение на таланта и отдадеността на целия творчески и актьорски екип,“ сподели Силвия Васева – продуцент „Крю Кастинг“. След прожекцията тя изненада главните герои – петимата коледни агенти Мия, Андрей, София, Макс и Ева, със специални плакети със звезди на славата, за да бъде такъв пътят им в голямото кино. Тя изненада и публиката с новината, че филмът ще се прожектира и в киносалони в шест града в Испания.

„Коледни Агенти” е филм за всички. Безбрежен, смешен и по детски фамозен!“, сподели режисьорът Тодор Чапкънов.

„Коледни агенти“ е копродукция на Българската национална телевизия и „Крю Кастинг“, реализирана с подкрепата на Националния филмов център. Режисьор е Тодор Чапкънов, оператор – Христо Генков, сценарист – Николина Любенова и композитор – Георги Стрезов.

В ролите на петимата коледни агенти са Ана-Мария Андреева (Мия), Стефан Мангелов (Андрей), Ирен Димитрова (София), Томас Морис (Макс) и София Камбурова (Ева). В актьорския състав участват още Лидия Михова, Иван Тодоров, Атанас Чапкънов, Димитър Кацарски, Николай Папазян, Ярослава Павлова и Ненчо Балабанов.

„Коледни агенти“ тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември 2026 г., а ефирната му премиера се очаква по БНТ 1.

Официален трейлър може да гледат ТУК.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като филмът „Коледни агенти“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

Снимки: Десислава Кулелиева