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Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав

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Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав
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Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав край видинското село Гомотарци. Някои от тях са с поставени маркери, които да позволят проследяването им. Отгледани са в създадена за целта генна банка, която да спаси от окончателно изчезване есетровите риби в басейна на реката.

Есетровите риби са на планетата още от времето на динозаврите, но днес са на ръба на изчезването. Българският участък на Дунав е сред малкото места, където се срещат, и е важно да се помогне за оцеляването им.

Калина Бояджиева, WWF България:„Пускаме в река Дунав 3500 руски есетри, 400 пъструги и една моруна. Тя е малко по-голяма, на една година е, била е уловена от видра, но е излекувана и сега я пускаме в реката, да ѝ дадем втори шанс. Пъстругите са на два месеца, а руските есетри – на половин година... Има специален кораб във Виена, акостирал там, който е преобразен на развъдник за есетри. И всъщност там нашите партньори от университета BOKU развъждат есетрите, като родителите им са с доказан дунавски произход.“

Някои от есетрите са с поставени маркери, за да бъде проследено развитието им.

Калина Бояджиева, WWF България: „Нашите колеги тук, също и в Румъния, активно следят, провеждат мониторинг, за да видят докъде стигат рибите, как се адаптират.“

Есетровите риби могат да живеят повече от 100 години, но се размножават сравнително рядко.

Калина Бояджиева, WWF България: „Придобиват полова зрялост на около 10–13 години в зависимост от вида, така че след 10–13 години се надяваме, че те ще се върнат обратно в реката, ще хвърлят хайвер и ще продължат бъдещето си.“

Уловът на есетрови риби в река Дунав и Черно море е напълно забранен, а когато попаднат в мрежите, рибарите трябва незабавно да ги пуснат. Според местните усилията за опазването им вече дават резултат.

Мануил Станев, рибар: „По-малките от рода на чигата, пъстругата, виждаме и по законите, които ни повеляват, ги пускаме обратно. Условията са добри, нашият район, тук на Гомотарци, те предпочитат каменисто дъно като това.“

Предвижда се до 2029 година 1 000 000 малки есетри да бъдат пуснати в река Дунав.

Автор: Анжела Каменова – БНР-Радио Видин

#4000 #есетрови риби #застрашени видове #Дунав

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