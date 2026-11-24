133 граждани, предимно от Чавдар и Етрополе, заведоха дело в Административния съд срещу решението на РИОСВ – София, с което е одобрено продължаването на добива от рудник „Елаците“ до 2041 г. Това съобщават от организациите, подкрепящи жалбата.

Проектът на „Елаците-Мед“ предвижда депонирането на още около 256 млн. тона минни отпадъци в хвостохранилище на 904 метра от село Чавдар и на 589 метра от село Бенковски. Количеството е съпоставимо по тегло с около 40 Хеопсови пирамиди, посочват жалбоподателите.

За целта се предвижда закритото и рекултивирано хвостохранилище „Бенковски 1“ да бъде отворено отново и обединено с действащото „Бенковски 2“. Така ще бъде създадено съоръжение с площ от 8422 декара, категория „А“, с нова оградна дига с височина до 35 метра. В действащото хвостохранилище вече са депонирани 351,7 млн. тона отпадъци, поясняват организациите, подкрепящи жалбата..

На 19 октомври 2026 г. 291 жители на Чавдар, Бенковски и Етрополе, заедно с Българската фондация „Биоразнообразие“ и Сдружението за изследователски практики, са подали жалба до министъра на околната среда и водите. Междувременно остава в сила допуснатото от РИОСВ – София предварително изпълнение на решението срещу гаранция от 100 000 евро.

Според жалбоподателите в доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) има противоречия между направените заключения и данните в самия документ. Те посочват 12 несъответствия, свързани с избора на площадка, риска от аварии, замърсяването на въздуха и водите, здравните показатели и аварийната готовност.

С жалбата си гражданите настояват министърът на околната среда и водите да се произнесе по подаденото на 19 октомври искане и да спре предварителното изпълнение на решението на РИОСВ – София. Те настояват също за нова оценка, която да разгледа реални алтернативи за местоположението на хвостохранилището и последиците при евентуално скъсване на стената.

В отговор на твърденията на жалбоподателите от „Елаците-Мед“ заявяват, че проектът не предвижда създаването на ново хвостохранилище с площ от 8422 декара, а обединяване на две съществуващи съоръжения. От компанията посочват, че инвестиционното предложение е преминало през законоустановената процедура по оценка на въздействието върху околната среда, а докладът е получил положителна оценка от компетентните институции. Дружеството изтъква също, че проектът има подкрепата на над 4600 жители на региона.

Отговор от „Елаците-Мед“:

„1. Изразяваме несъгласие срещу внушението за създаване на „ново съоръжение от 8422 декара".

Внушението, че тепърва ще бъде създадено ново съоръжение с площ 8422 декара, не отговаря на фактите в Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС).

Площта от 8422,12 декара представлява сборът от двете съществуващи съоръжения „Бенковски 1“ (2768,39 декара) и „Бенковски 2“ (5653,73 декара).

В ДОВОС е извършен анализ на разумните алтернативи. Според анализа на независимите експерти обединяването на „Бенковски 1“ и „Бенковски 2“ е единственото технически и екологично целесъобразно решение с минимално въздействие върху компонентите на околната среда.

2. Инвестиционното предложение е преминало през законоустановената процедура по оценка на въздействието върху околната среда

В публикацията са представени твърдения на жалбоподателите за несъответствия в ДОВОС, без да бъде изложен в необходимата пълнота контекстът на проведената процедура. Докладът е получил положителна оценка от компетентните институции, ангажирани в процедурата на ОВОС.

В рамките на оценката са разгледани въпросите, свързани с въздействието върху въздуха, водите, почвите и човешкото здраве, безопасността на съоръженията и управлението на риска.

Проведени са обществено обсъждания в засегнатите населени места - 5 общини и две кметства, представени са становища и са дадени отговори на въпроси, поставени от граждани и организации. Всички постъпили становища, предложения и възражения са документирани и предоставени на компетентния орган.

Решението на ОВОС, с което е одобрено инвестиционното предложение, е издадено от компетентния орган след проведената законоустановена процедура и съдържа конкретни условия и мерки за опазване на околната среда.

3. В публикацията не е отразена значителната обществена и институционална подкрепа за проекта.

Докато в материала на БНТ се съобщава за жалбата на 133 граждани и подкрепящите я неправителствени организации, не е представен същественият факт, че над 4600 жители на региона са изразили подкрепата си за инвестиционното предложение чрез подписка, внесена в компетентните органи по околна среда.

Не е отразен и фактът, че общините в района са съгласували реализацията на инвестиционното предложение в рамките на процедурата по ОВОС.“