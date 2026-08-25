Жители на Чавдар против разширяването на хвостохранилището

Недоволство в село Чавдар по време на общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за добив и преработка на златосъдържащи руди от находище „Елаците“ със срок до 2041 година. Обществени обсъждания на доклада имаше в още 6 населени места, но в село Чавдар предложението се прие най-зле. Причината е, че хвостохранилището, където се съхраняват отпадъците от добива в „Етрополе“, е точно над селото.

Хората от село Чавдар се притесняват от запрашаването в района, от замърсяване на почви и подземни води с тежки метали, както и от възможност за пробив на стените. Нещо, което този месец се случи в Южна Африка и големи площи бяха залети с токсична кал.

Мая Маджарова, жител на с. Чавдар: "В миналото, когато е работело старото рекултивирано хвостохранилище, хората тука казват, че са дъвчели пясък. Много често, влизайки в селото, са едни облаци от прах, които го закриват, и това го дишат децата."

Сега се предвижда съществуващата стена на действащото хвостохранилище „Бенковски 2“ да се увеличи до 728 метра при сегашни 715.

Жителите на района са против разширяването на обекта над село Чавдар. Според тях пускането на старото, вече рекултивирано хвостохранилище ще доведе до още екологични проблеми.

Димитрина Шентова-Тодорова, жител на с. Чавдар: "Новата идея е, искат да изгребат, да го възбудят, да го надстроят още повече, да почне да действа наново." Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците“: "Използването на „Бенковски 1“ за промишлени нужди, надграждането му означава, че ние после имаме ангажимента отново да го рекултивираме. На територията на хвостохранилище „Бенковски 2“ увеличаването на площта е с 740 декара, което е 15% от общата площ на съоръженията „Бенковски 1“ и „Бенковски 2“.

В България има 12 действащи хвостохранилища, като това в село Чавдар е едно от най-големите и най-модерните. Прилага австралийска технология за машинно обезводняване и уплътняване на отпадъка от мините, което прави стената по-устойчива. Фирмата е и най-големият работодател в района с близо 2000 служители. Не отричат за моментите на запрашаване.

Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците“: "Работят хидромонитори, които непрекъснато оросяват, но при много силен вятър, който е с висока скорост, самата водна струя седи във въздуха." Григор Даулов, кмет на община Чавдар: "Надявам се бъдещата концесия да предвиди разширение на тези оросителни системи, нови технологии, които да гарантират минимизиране на рисковете в бъдеще."

Предстои разглеждането на инвестиционното предложение от Министерството на енергетиката.



