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Съмнения за чума в Русия? ЕС и САЩ внимателно следят ситуацията

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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По света
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Съмнения за чума в Русия. Смъртта на 28-годишна лаборантка от Иркутския научноизследователски противочумен институт предизвика тревога и множество въпроси. Според Москва ситуацията е под контрол. Европейският съюз и Съединените щати заявиха, че следят ситуацията отблизо.

Какво е известно до момента?

Шелехов е малко градче на около 20 км Иркутск, Сибир. В петък, в местната болница умира Дария Шипилова. Жената работи в научноизследователския противочумен институт и според първоначалната информация няколко дни по-рано, тя е счупила епруветка с живи бактерии, които причиняват чума. За няколко часа обаче Шелехов се променя. Няколко поликлиники са затворени, под карантина е поставен и родилният дом в Иркутск. Хората, с които е контактувала Шипилова, също са под карантина. Към момента сред тях няма хора с признаци на заболяване.

От Роспотребнадзор - ведомството, което отговаря за общественото здраве в Русия, заявиха, че институтът не е открил доказателства за инциденти при работа с патогени, след като в социалните мрежи се появи информация, че жената е изпуснала епруветка с опасните бактерии. Въпреки това през почивните дни Анна Попова участв в извънредно заседание на санитарно-епидемичната комисия при губернатора на Ирткутска област Игор Кобзев. А официалната версия за смъртта на Шипилова, която цитира и Кобзев, е "пневмония с неустановена етиология".

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл:
В този случай, основната институция, която е компетентна е "Роспотребнадзор". И именно на неговите официални изявления трябва да се доверяваме, а не на на разни слухове и разсъждения."
Наблюдатели извън Русия обръщат внимание, че в Иркутск вече има подразделения на ФСБ, и те дори придружават линейки в града. Това означава, че Кремъл разглежда ситуацията като значима за националната сигурност. И Брюксел, и Вашингтон заявиха, че следят ситуацията отблизо.

Ева Хрнчирова, говорител на ЕК:
Общественото здраве винаги е било приоритет за нас. В контакт сме с експертите от Европейския център за превенция и контрол и на заболяванията и много внимателно следим какво точно се случва. Научили сме си урока от Ковид и сме много по-подготвени за форсмажорни и епидемични кризи, свързани с общественото здраве, заявиха още от Брюксел.

#Русия #чума

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