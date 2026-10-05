Съмнения за чума в Русия? ЕС и САЩ внимателно следят ситуацията

Съмнения за чума в Русия. Смъртта на 28-годишна лаборантка от Иркутския научноизследователски противочумен институт предизвика тревога и множество въпроси. Според Москва ситуацията е под контрол. Европейският съюз и Съединените щати заявиха, че следят ситуацията отблизо.

Какво е известно до момента?

Шелехов е малко градче на около 20 км Иркутск, Сибир. В петък, в местната болница умира Дария Шипилова. Жената работи в научноизследователския противочумен институт и според първоначалната информация няколко дни по-рано, тя е счупила епруветка с живи бактерии, които причиняват чума. За няколко часа обаче Шелехов се променя. Няколко поликлиники са затворени, под карантина е поставен и родилният дом в Иркутск. Хората, с които е контактувала Шипилова, също са под карантина. Към момента сред тях няма хора с признаци на заболяване.

От Роспотребнадзор - ведомството, което отговаря за общественото здраве в Русия, заявиха, че институтът не е открил доказателства за инциденти при работа с патогени, след като в социалните мрежи се появи информация, че жената е изпуснала епруветка с опасните бактерии. Въпреки това през почивните дни Анна Попова участв в извънредно заседание на санитарно-епидемичната комисия при губернатора на Ирткутска област Игор Кобзев. А официалната версия за смъртта на Шипилова, която цитира и Кобзев, е "пневмония с неустановена етиология".

