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Нова платформа за онлайн уроци - достъпна безплатно за училища и учители

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Нова платформа за онлайн уроци - достъпна безплатно за училища и учители
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Нова национална платформа с интернет учебни планове и уроци, беше представена днес. Уроците ще могат да се използват безплатно от училищата и учителите в новите СТЕМ- кабинети. Ресурсите са дадени безвъзмездно на Министерството на образованието и науката от голяма международна компютърна компания.

Националната платформа sfi.mon.bg включва около 150 учебни плана за уроци по различни предмети. От тях засега на български са преведени около една пета. Например даден учител иска да преподаде история на демокрацията, но няма време да си направи план. В платформата открива такъв, като осъществяването му ще отнеме 5 учебни часа. Това може да бъдат и часовете на класа. В обучението задължително се включват компютрите и новите СТЕМ-кабинети. Днес платформата беше представена на учители и директори.

Младен Стефанов, заместник-директор на 192-ро СУ: Има много платформи, така е, но тук говорим за един различен начин, за един по-иновативен начин на поднасяне на информацията... точно в СТЕМ- среда. В момента СТЕМ-образованието е наистина нещо, което дава тласък и наистина с тези уроци, смятам, че това е стъпка наред.

Ресурсите ще се черпят напълно безплатно. В платформата се влиза чрез официалния дигитален профил на дадения учител или с училищен домейн. Тя ще може и да се допълва.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: Всеки един учител ще може да създава свое съдържание, така че да започне едно разумно използване на новите технологии в обучението, включително осмисляне на възможностите на СТЕМ-центровете, които бяха изградени в страната, включително използването, разумното, на изкуствения интелект.

Вече над 100 държави използват тези дигитални учебни планове и уроци.

#иновативна платформа #СТЕМ #онлайн уроци

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