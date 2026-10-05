Валентин Илиев: В лицето на Маркус Гиздол виждаме човек, който може много да даде на ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев приветства новия треньор на отбора Маркус Гиздол и му пожела успех начело на "червените".

"За да имаме днес нашият старши треньор, се изисква време, разговори и анализи. Няма как да вземем който и да е треньор и да го сложим начело на ЦСКА. Мен са ме възпитавали, че в лицето на старши треньора трябва да виждаме манталитет на победител и ние вярваме, че такъв подхожда на ЦСКА", каза Илиев.

Бившият футболист на столичани призна, че клубът е преговарял с доста треньори, преди да избере Гиздол.

"Разговаряхме с доста треньори. Не с всички се видяхме. Когато стигнеш до краен етап на разговорите е добре да видиш човека очи в очи, за да усетиш човека. Това е една от основните причини, заради която се спряхме на Маркус, че той се съгласи да дойде, за да разговаряме тук в София и да ни убеди, че той е правилният човек", допълни Илиев.

Договорът на германеца е до края на сезона с опция за удължаване.

"След като г-н Гиздол е тук, значи и двете страни сме дали съгласието си по този въпрос и контрактът е до края на сезона с опция за удължаване. Със сигурност плановете ни са да работим дълго, защото в негово лице виждаме, че той може да даде много на ЦСКА. Вярваме, че заедно можем да успеем. Затова не искаме да приемаме договора към краткосрочен", добави Илиев.

Вижте репортаж от пресконференцията във видеото.