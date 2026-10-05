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Русенският клуб по вдигане на тежести е получил уверение от спортното министерство, че всички национали ще получат финансиране за световното

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Спорт
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Дългогодишният дарител на русенския клуб Алисе Муртезова благодари на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов за бързата реакция.

Ангел Русев Дениз Данев
Снимка: БТА
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От Министерството на младежта и спорта са уверили ръководствата на спортните клубове, че в следващите дни ще бъдат сключени договори за съфинансиране на участието на състезателите им на предстоящото световно първенство в Китай, съобщиха от Тежкоатлетически спортен клуб „Русе“ (ТСК - Русе).

Дългогодишният дарител на русенския клуб Алисе Муртезова благодари на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов за бързата реакция.

„Радвам се, че въпросът беше решен, макар и с леко закъснение, и че българските състезатели ще могат да се концентрират върху най-важното – своята подготовка и представянето си под българския флаг“, заяви Муртезова.

Тя подчерта, че зад участието на всеки състезател на световен форум стоят месеци и години подготовка и че осигуряването на необходимите условия е важна част от пътя към достойното представяне на страната.

Световното първенство в Нинбо ще се проведе от 27 октомври до 8 ноември. Русе ще бъде представен от Ангел Русев, Дениз Данев и Иван Димов.

Междувременно треньорката на ТСК-Русе Кръстина Атанасова отчете, че през последните дни в Пловдив се е провело Държавно лично първенство, в което представители на клуба са спечелили общо 18 медала – седем златни, пет сребърни и шест бронзови.

Шампиони са Левент Алиев, Алекс Мертири, Даниел Тодоров, Рени Русева, Цветелина Стоянова, Дениз Данев и Ерджан Весков.

Състезателите на клуба завоюваха още пет сребърни и шест бронзови отличия в различните възрастови групи. Сред медалистите са Хаят Весков, Николай Маринов, Сунай Шавкъев, Александър Бенунов, Волкан Недим, Виктория Станева, Симона Ганчева, Силвия Ангелова, Филис Норова, Марая Николчева, Руслана Атанасова. Държавното първенство се е провело след близо едногодишна пауза заради кризата във Федерацията по вдигане на тежести, информираха от русенския клуб.

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#Ангел Русев

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