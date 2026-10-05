Нобеловата награда за медицина: Лауреатите са поставили началото на нова ера в невронауката

Американският психиатър и невролог Карл Дайсерот и германските му колеги Петер Хегеман и Георг Нагел са удостоени с тазгодишната Нобелова награда за медицина за работата си в областта на оптогенетиката.



Техните изследвания помагат на учените да разберат по-добре как функционира човешкият мозък.

Нобеловият комитет отличи тримата учени за това, че са поставили началото на нова ера в невронауката и са разкрили невронните вериги, свързани със „специфични спомени, чувства и поведения, които имат отношение към неврологични и психиатрични разстройства“. В клиничната медицина изследователите използват този метод при лечение на хора с увредено зрение.