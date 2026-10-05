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Нобеловата награда за медицина: Лауреатите са поставили началото на нова ера в невронауката

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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По света
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карл дайсерот петер хегеман георг нагел бяха удостоени нобеловата награда медицина
Снимка: БГНЕС
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Американският психиатър и невролог Карл Дайсерот и германските му колеги Петер Хегеман и Георг Нагел са удостоени с тазгодишната Нобелова награда за медицина за работата си в областта на оптогенетиката.

Техните изследвания помагат на учените да разберат по-добре как функционира човешкият мозък.

Нобеловият комитет отличи тримата учени за това, че са поставили началото на нова ера в невронауката и са разкрили невронните вериги, свързани със „специфични спомени, чувства и поведения, които имат отношение към неврологични и психиатрични разстройства“. В клиничната медицина изследователите използват този метод при лечение на хора с увредено зрение.

#физиология #Нобелова награда #медицина

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