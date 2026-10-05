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15:37, 05.10.2026
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15:35, 05.10.2026
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Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към...
15:20, 05.10.2026
Чете се за: 00:22 мин.
Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК:...
15:04, 05.10.2026
Чете се за: 00:25 мин.
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
14:33, 05.10.2026
Чете се за: 01:52 мин.
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за...
14:00, 05.10.2026
Чете се за: 03:07 мин.
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор...
13:45, 05.10.2026
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12:27, 05.10.2026
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Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски...
12:01, 05.10.2026 (обновена)
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Голямото завръщане на "Под прикритие" –...
10:45, 05.10.2026
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Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в...
10:29, 05.10.2026 (обновена)
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"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност...
10:26, 05.10.2026
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Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни...
10:17, 05.10.2026 (обновена)
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Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
09:00, 05.10.2026
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Спортни новини 05.10.2026 г., 12:25 ч.
от
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12:25, 05.10.2026
Спорт
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12:17, 05.10.2026
Министър Иван Шишков: В рамките на 1 година пътят Мездра –...
12:08, 05.10.2026
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от...
12:02, 05.10.2026
Новите стипендианти на програмата "EXPLORER" на INSAIT...
11:40, 05.10.2026
Румъния търси изход от кризата – президентът свиква...
11:25, 05.10.2026
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини,...
11:07, 05.10.2026
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"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност е 37%,...
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Чете се за: 02:42 мин.
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13:41, 05.10.2026
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12:12, 05.10.2026
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Чете се за: 01:07 мин.
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Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК: Разпитват декана на Медицинския факултет в Пловдив
15:00, 05.10.2026
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация София" – ще има ли нормално отопление през зимата?
14:54, 05.10.2026
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към астрономическото време
15:15, 05.10.2026
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор остана без...
13:27, 05.10.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
14:26, 05.10.2026
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори
10:15, 05.10.2026 (обновена)
Чете се за: 03:17 мин.
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09:23, 05.10.2026
Чете се за: 06:52 мин.
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