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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил

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Чете се за: 02:22 мин.
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10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, използваха подадената от БНТ картина от посрещането на тленните оставки на Цар Самуил у нас.

Освен 800 000 зрители на извънредното студио на БНТ за завръщането на Цар Самуил, 4 милиона са до този момент гледанията в дигиталните платформи на БНТ. Обществената телевизия подаде картина и серия репортажи и за света.

Така новината е отразена в емисиите на обществените телевизии в Република Северна Македония, Германия, Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия, Естония, Франция, Румъния и Ирландия.

В Полша, Швейцария, Франция и Великобритания репортаж е излъчен по повече от един от каналите на обществената телевизия – в Обединеното кралство церемонията с посрещането на българския владетел в центъра на София и видеото с останките на цар Самуил попадат в емисиите на 7 канала.

Екипът на Международния обмен на БНТ е изпратил общо 11 репортажа в системата на EBU в последната седмица по темата за посрещането на останките на цар Самуил в София. Новината е отразена на база съдържанието, предоставено от БНТ, и попада в емисиите на обществените телевизии в Северна Македония, Германия, Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия, Естония, Франция, Румъния и Ирландия.

В събота по време на посрещането на останките на цар Самуил БНТ е осъществило две преки излъчвания (live transmission) в системите на EBU.

Първото от Гърция с изнасянето на останките на цар Самуил от Музея в Солун е с продължителност 1 час и 8 минути.

Второто пряко предаване продължи 3 часа и 27 минути, като обхвана цялата процедура от кацането на самолета с останките на владетеля, транспортирането им до центъра на София, речта на премиера Радев, шествието на църквата „Света София“ и службата в храма.

#България посреща цар Самуил

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