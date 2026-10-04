БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил.

Специалната програма „Цар Самуил: Завръщането“ достига 794 000 зрители, 29,5% аудиторен дял и 3,5 гледания в интернет платформите на БНТ

Българската национална телевизия е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на тленните останки на Цар Самуил в България.

Само част от извънредната 5-часова програма „Цар Самуил: Завръщането“, излъчена в слота 12:00–15:40 ч. по БНТ 1, е гледана средно от 307 700 зрители в целевата аудитория 4+ години, като постига 29,5% среден аудиторен дял, според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria.

Съдържанието, излъчено в този часови слот, е достигнало до 794 000 зрители.

Силен интерес към събитието беше отчетен и в дигиталните платформи на обществената телевизия. Само по време на живото отразяване на извънредната програма, съдържанието публикувано в социалните мрежи и дигиталните платформи на БНТ, достигна до над 1,5 млн. потребители, а сайтовете bnt.bg и bntnews.bg отчетоха 100% ръст на посещаемостта спрямо обичайното.

Близо 24 часа след излъчването резултатите вече надхвърлят 3,5 млн. гледания.

БНТ беше единствената българска медия, проследила в цялост на живо историческото предаване и завръщането на тленните останки на Цар Самуил. Екипът на обществената телевизия, начело с Бойко Василев, беше единственият отразяващ официалната церемония в Музея на византийската култура в Солун, на борда на военно-транспортния самолет „Спартан“ и при посрещането на тленните останки на летище „Васил Левски“.

Мащабната продукция беше реализирана с 50 камери на БНТ – 40 на терен в България и Гърция и 10 в студиата на обществената телевизия, които осигуриха заснемането и излъчването на събитието с важно национално-историческо и обществено значение.

БНТ предостави сигнал за отразяването на завръщането и на други медии в България и по света чрез новинарския обмен на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ). В рамките на извънредната програма обществената телевизия изпрати към ЕСРТ над 4 часа и 30 минути стрийминг на живо и четири отделни репортажа от събитието. Така общият брой на материалите, предоставени за международния обмен от обявяването на новината за завръщането на Цар Самуил, достигна девет.

Специалната програма „Цар Самуил: Завръщането“ проследи целия маршрута на тленните останки на българския владетел – от официалното им предаване от гръцката на българската държава в Солун до държавната церемония в центъра на София и полагането им в базиликата „Света София“.

Специалното студио на БНТ с водещ Аделина Радева представи развитието на събитията в реално време, като съчета ключовите моменти от официалната програма с исторически контекст за личността на Цар Самуил, неговата епоха и мястото му в българската историческа памет.

В студиото се включиха историци, археолози и журналисти, които коментираха значимостта на събитието и ролята на българския владетел в националната история. С преки включвания от различни точки на събитието, репортерите на БНТ предадоха атмосферата от маршрута – Музея на византийската култура в Солун, летище „Васил Левски“, ескорта до площад „Княз Александър I“, държавната церемония, военните почести и артилерийския салют, както и шествието до базиликата „Света София“, където бяха положени тленните останки на българския цар.